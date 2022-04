Ardennes : un accord entérine la suppression de 117 postes à Tréfimétaux

Les syndicats représentatifs du fabricant de tubes en cuivre Tréfimétaux ont signé un accord sur les mesures sociales d'accompagnement du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant 117 suppressions de postes sur le site de Fromelennes (Ardennes), a indiqué la direction ce mardi.

à lire aussi Fromelennes : 117 emplois sur la sellette à Tréfimétaux

La direction salue "le sens des responsabilités" des syndicats

Cet "accord collectif majoritaire" entre la direction de Tréfimétaux et les organisations syndicales représentatives (CFDT et CFE-CGC) au sein de la société, a été signé lundi. Parmi les principales mesures d'accompagnement : un "congé de reclassement senior" (pré-retraite) de 48 mois, un congé de reclassement "classique" porté à 15 mois et à 18 mois pour les salariés fragilisés ou encore "diverses mesures d'accompagnement au retour à l'emploi". La signature de cet accord, "qui sera mis en œuvre après validation par l'administration du travail", démontre "le sens des responsabilités de l'ensemble des partenaires sociaux", a estimé la direction.

Seule la fonderie est conservée sur le site

Filiale à 100% du groupe multinational d'origine italienne KME, spécialisé dans la fabrication de produits en cuivre, Tréfimétaux emploie actuellement 254 salariés en France, dont 160 sur son site ardennais. Avec ce projet, l'usine ne conservera que sa fonderie et cessera ses activités liées à la production de tubes en cuivre destinés principalement à servir de canalisations pour le bâtiment. Tréfimétaux a justifié en janvier cette réorganisation par ses difficultés économiques, avec des "résultats extrêmement négatifs de près de 11 millions d'euros de perte par an ces dernières années".