Argent sur Sauldre : l'Etat soutient Paragon ID pour mieux préparer l'avenir

Paragon ID est l'un des leaders dans le domaine de l'identification, notamment par radio fréquence, la RFID..) Peu à peu, les codes barres vont être en partie remplacés par ces radio étiquettes notamment dans la grande distribution et dans la logistique. Un marché en très forte expansion. C'est pourquoi Paragon ID investit 1,2 millions d'euros dans une toute nouvelle machine qui va doubler sa capacité de production de radio étiquettes. Huit emplois seront également créés. Cette subvention de 300.000 euros (non remboursable) de l'état est donc la bienvenue : " C'est quelque chose de significatif " se réjouit François Gauthier, directeur général de Paragon ID. " Si je devais vous décomposer la machine que nous allons acheter, elle a différents modules. Et il se trouve que ces 300.000 euros paient l'un de ces modules. C'est également important en termes d'image à la fois pour nos salariés, mais aussi pour nos clients ou nos actionnaires qui voient que l'état croit en nous et nous soutient. Cette nouvelle machine va cumuler deux process en un. On va donc pouvoir doubler notre capacité de production de radio étiquettes ou plutôt d'Inlay comme on dit dans notre métier."

Paragon ID à Argent sur Sauldre (Cher) - Paragon ID

Sur les trois dernières années, Paragon ID a investi plus de 5 millions d'euros à Argent sur Sauldre. Cette nouvelle machine apportera également un plus sur le plan écologique puisque qu'elle imprimera des inlay sur un papier recyclable. Le marché de ces radio étiquettes connait une progression à deux chiffres chaque année. La grande distribution s'y met, mais Paragon ID a aussi été retenu par Air France pour ses étiquettes bagages, ou par le métro de Paris pour ses tickets : " Le transport urbain mais aussi les documents sécurisés comme le passeport français biométrique pour lequel nous fabriquons des pièces, sont des marchés en mutation" explique François Gauthier. " Ils incluent toujours plus d'électronique et s'orientent vers la dématérialisation. Vous le voyez, dans le transport urbain, les tickets magnétiques ont été graduellement remplacés par des tickets RFID, sans contact, qui permettent une validation du titre à distance. " Un gain de temps pour tous.

Paragon ID investit sur le marché des Inlay - Paragon ID

Dans la logistique, cette technique RFID facilite également les inventaires. Paragon ID réalise un chiffre d'affaires de 108 millions d'euros et compte 700 salariés sur six sites dans le monde. Deux sont en France : Argent sur Sauldre pour la production et Sofia Antipolis où se situe le siège social et le centre recherche et développement.