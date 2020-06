Argentat : la mairie distribue des bons d'achats pour soutenir les commerces locaux

400 chèques ont été retirés à la mairie ce mardi, première journée de distribution. C'est un signe de succès qu'apprécie le maire d'Argentat, Sébastien Duchamp. La commune a ainsi prévu de distribuer 5000 de ces bons. "Ce sont des coupures de 10 euros, vous avez 20 euros qui sont à destination d'une personne seule et 40 euros pour un foyer. Tous les habitants y ont droit" précise le maire. Sans conditions de ressources.

Les grandes surfaces exclues

Ces bons d'achat peuvent être dépensés dans n'importe quel commerce de la ville. "On veut privilégier les commerçants locaux. Ils ont besoin de nous" explique Sébastien Duchamp rappelant combien a été dure pour eux la période du confinement qui les a contraints à une fermeture de 2 mois. Tous les commerces sauf donc "les grandes surfaces" précise le maire. Dans l'avenue Pasteur, la principale artère commerçante d'Argentat, rares sont les chalands qui ne sont pas déjà au courant de l'initiative. "C'est une très bonne idée" dit david, un résident d'origine britannique qui compte bien aller chercher ses bons. "Il faut aider nos commerces locaux" dit de son côté Élodie.

Un effet levier

Samuel Fioux salue tout autant la démarche. Il est le patron du magasin de jouets Sam Dit de Jouer. "C'est un petit coup de pub qu'on a sur le commerce local et c'est très intéressant parce que c'est important qu'on ramène tout le monde chez nous". Un objectif qui a certes un coût pour la commune, 50 000 euros ça n'est pas rien pour Argentat, mais le maire espère que ceux-ci auront aussi un effet levier faisant revenir les Argentacois plus souvent dans les commerces locaux. "On espère un boom au niveau de l'activité commerciale" conclut Sébastien Duchamp.