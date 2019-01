Argenton : l'intersyndicale de Pôle Emploi dénonce les conditions de travail des agents

Argenton-sur-Creuse, France

Depuis près de trois ans, l'agence Pôle Emploi d'Argenton est installée dans des algeco, sur la place du champ de foire. Cette installation, provisoire, devait durer moins d'un an. Sauf que les travaux de réhabilitation de l'ancienne agence, située à quelques mètres de là, ont pris, pour diverses raisons, du retard. Pour les syndicats, la situation a trop duré. Des militants de la CFDT, la CGT, Force Ouvrière et Solidaires Sud Emploi se sont ainsi retrouvés, ce mardi matin, pour la dénoncer.

Canicule en été, grand froid l'hiver

Ce qui a déclenché cette mobilisation régionale, c'est en fait un conflit autour du décompte des heures de trois salariés. A cause de la chaleur, cet été, ils ont été invités par leur direction à quitter leur poste avant la fin de la journée. Il leur manquait donc 1h20 à la fin du mois, elle a été ponctionnée sur leurs congés. Pour Loïc Barboux, délégué FO, la direction a fait preuve là d'une fermeté excessive compte tenu des conditions de travail des agents : "Ils ont vécu des températures supérieures à 40 degrés, en hiver des températures polaires puisqu'il n'était pas rare d'avoir moins de dix degrés dans les bâtiments, le compteur électrique n'est pas adapté, ça saute régulièrement. Ce ne sont pas des conditions dignes d'un Pôle Emploi. Dans ce contexte, on aurait attendu de la bienveillance". Son collègue de la CFDT, Hervé Colas, abonde : "On a voulu marquer le coup, ces agents vivent depuis trois ans dans une grande caravane".

L'entrée de l'agence Pôle Emploi à Argenton © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un déménagement annoncé dans les trois mois

Le directeur territorial de Pôle Emploi, Dominique Laroche, était là pour recevoir les manifestants. Il ne nie pas la difficulté des conditions de travail des agents à l'intérieur de ces bâtiments préfabriqués, notamment l'été : "la zone la plus chaude c'était l'accueil. On a pu observer des températures qui dépassaient largement les 35 degrés". Mais il souligne aussi les efforts faits pour rendre les choses plus supportables : mise en place de climatiseurs mobiles et d'un brumatiseur sur le toit. Dominique Laroche promet surtout que l'été prochain sera plus agréable : "Les travaux de la future agence [ndlr : qui occupera les anciens locaux rue des écoles] avancent à un bon rythme. On est maintenant dans des délais qui sont annoncés et respectés donc avant fin juin, disons dans les trois mois qui viennent, le déménagement pourra s'opérer".