Argenton : la pâtisserie industrielle Michel Kremer s'agrandit pour produire plus de fondants au chocolat

Argenton-sur-Creuse, France

Dans le Berry, les chouquettes Michel Kremer sont bien connues et les Berrichons vont pouvoir en manger encore plus. La pâtisserie industrielle, rachetée par Mademoiselle Desserts en septembre dernier, s'est agrandie. Elle a créé une nouvelle unité de production sur son site à Argenton-sur-Creuse. Cet atelier permet de fabriquer encore plus de desserts, 20% en plus.

Dans ce quatrième atelier, une poignée de salariés s'occupent de démouler des fondants au chocolat et ensuite, de les emballer. "Le système de convoyeur pour les cartons est beaucoup plus automatisé, comme le tunnel. _Tout est sur une ligne en fait_. C'est une ligne un peu plus rapide que sur les autres ateliers", estime Florian, un salarié.

La pâtisserie industrielle fabrique des fondants mais aussi des chouquettes et autres mignardises. © Radio France - Aurore Richard

Le directeur général Guillaume Kremer a aussi fait installer d'énormes frigos. "_On a investi dans une grosse capacité de surgélation_, c'est ce qui nous manquait dans les autres ateliers. On a ajouté l'équivalent d'une tonne par heure en capacité de surgélation", explique-t-il. Des travaux qui ont coûté 2,3 millions euros à l'entreprise, aidée du département et de la région Centre-Val de Loire.

La fabrication se veut aussi artisanale au moment du pétrissage et de la cuisson. © Radio France - Aurore Richard

Un investissement nécessaire pour décrocher de nouveaux marchés. Les produits Michel Kremer sont désormais dans l'ensemble des TGV et bientôt dans les Intercités qui passent à Châteauroux.

C'est la preuve que l'entreprise se porte bien. Il y a 25 ans, elle a commencé avec six salariés et elle en a maintenant 224. Ce sont des habitants de la Vallée de la Creuse, ce qui réjouit le président de cette communauté de communes, Vincent Millan :

Il y a de la main-d'oeuvre à la campagne, de la main d'oeuvre qualifiée et elle ne demande qu'à rester là"

Miser sur le rural, c'est le parti pris du groupe Mademoiselle Desserts. En France, ses huit usines sont implantées à la campagne.