Depuis un an Francis, policier municipal veille sur les personnes âgées à Argenton-sur-Creuse

Francis Mauve est policier municipal à Argenton-sur-Creuse depuis 21 ans. Lors du premier confinement, il a été chargé de maintenir le lien social avec les personnes âgées et isolées de la commune, en distribuant notamment des paniers de courses. Portrait et retour d'expérience.

2020-2021 : douze mois qui ont changé nos vies, qui nous ont changé. Télétravail, vie quotidienne, vie familiale, nouveaux traitements...le quotidien a été bouleversé et ça n'a pas toujours été facile ! Mais dans cette épreuve, nous avons aussi tous rencontré, autour de nous, des personnes de tous horizons qui se sont mobilisées pour aider, rendre la plus facile ou inventer de nouvelles solutions face à la crise. Ce 17 mars, France Bleu Berry vous propose une journée spéciale avec de nombreux reportages et portraits

Francis Mauve est policier depuis 40 ans. Il arpente les rues d'Argenton-sur-Creuse depuis 21 ans. Lors du premier confinement, les personnes âgées de la commune sont particulièrement touchées. Isolées, sans possibilité de se déplacer ni de recevoir des proches. La mairie d'Argenton-sur-Creuse et le Centre communal d'action sociale montent alors une opération de soutien aux aînés.

Plusieurs fois par semaine, des volontaires relèvent leurs listes de courses avant des revenir les bras chargés de vivres. Régulièrement, Francis Mauve chapeaute les livreur de courses et veille au bien-être des personnes âgées en leur rendant visite. Malgré sa connaissance du terrain, Francis Mauve a été frappé par les besoins des personnes âgées, changé par la crise naissante de la Covid.

Répondre à la détresse

Au delà du simple panier de courses, tendu sur le pas de la porte, la nécessité du lien social se fait sentir. "On a senti aussi beaucoup de détresse, d’isolement, au fil des années on s'est rendu compte que le lien de proximité s'éloignait par la fermeture des services publics, par l’isolement des gens, par internet. Les gens restent enfermés chez eux et il n'y a plus de lien social. Mon rôle, c'est aussi de leur dire que malgré tout, la vie continuait", se souvient le policier municipal.

Au premier abord, Francis Mauve a du mal à mettre des mots sur ce moment de solidarité et d'urgence. "Comment vous dire ? C'est pas une question facile ... c'est sensible", lâche-t-il sobrement Mais derrière l'uniforme et la pudeur, se cache un engagement né de ses souvenirs de gamin : "c'est enrichissant, ça nous rappelle nos souvenirs d'enfance avec nos grands parents qui avaient toujours de la bienveillance vis à vis de nous. Je pense qu'çà un moment il faut que la société apporte de bienveillance vis à vis de ces personnes âgées, on ne doit pas les laisser seules." En cas de reconfinement, Francis Mauve sera sur le pont, pour que le lien avec les aînés perdure.

Renforcer le lien

Le CCAS et la mairie d'Argenton-sur-Creuse continuent à maintenir le lien avec les personnes âgées inscrites sur le fichier des "personnes à risque" constitué pendant les épisodes de canicules. Elus et volontaires passent régulièrement des appels pour échanger quelques mots avec les plus anciens. La municipalité envisage également de recruter un service civique chargé de renforcer les structures de maintien du lien social. Aucun recrutement ne devrait avoir lieu tant que les campagnes de vaccination auront pris fin.