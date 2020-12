Argenton-sur-Creuse : les chouquettes de Mademoiselle Desserts pâtissent de la crise sanitaire

Coup dur pour l'usine de pâtisserie surgelée Mademoiselle Desserts d'Argenton-sur-Creuse. Parce qu'il perd entre 60 et 70% de son chiffre d'affaires habituel à cause du reconfinement, le site doit adapter son activité.

L'usine Mademoiselle Desserts d'Argenton-sur-Creuse traverse une mauvaise passe. L'usine fournit grandes, moyennes surfaces, et restaurants en pâtisseries surgelées. Le confinement du mois de mars avait porté un coup à son activité, le reconfinement n'a rien arrangé. Elle perd entre 60 et 70% de perte de chiffre d'affaires.

5 000 tonnes de chouquettes crues surgelées sortent de l'usine chaque année. 50 % de la production totale de l'usine. "La fermeture des écoles et le confinement total des activités on fait que les magasins nous ont fait part de leur difficultés de recrutement. Leur personnel n'était pas disponible pour préparer et mettre en rayons nos produits dans les rayons des magasins.", livre le directeur de l'usine Thomas Dupré.

L'impact est énorme pour ceux qui proposent de la restauration hors domicile.

Ce deuxième confinement est plus souple. Les chouquettes, merveilleux et tartelettes d'Argenton-sur-Creuse peuvent à nouveau garnir les étals des supermarchés. Mais d'autres problèmes émergent. Les restaurateurs, en difficulté après le confinement du printemps, sont maintenant à genoux. "L'impact est énorme pour ceux qui proposent de la restauration hors domicile. La majeure partie de nos clients sont fermés ou à l'arrêt", raconte la patron du site.

Chômage partiel

Une situation économique lourde de conséquences pour les 220 salariés du site. Tous conserveront leur emploi assure Thomas Dupré. Mais pas sans changement :"Tous les salariés vont avoir une réduction d'activité à un moment. Soit par le recours au chômage partiel, soit par le solde de congés ou de RTT qui n'avaient pas été pris les années précédentes."

L'usine d'Argenton-sur-Creuse de Mademoiselle Desserts ne fera plus travailler la vingtaine d'intérimaires qu'elle employait régulièrement. Les personnes en CDD ne seront pas, elles non plus, pas prolongées.