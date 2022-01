Argonnay : la sortie des pièces de Dassault Aviation bloquée depuis 6h

L'entrée du site Dassault Aviation d'Argonnay, près d'Annecy, est filtrée depuis 6h ce matin. Depuis début novembre, les négociations sur les augmentations de salaires sont au point mort. Deux syndicats majoritaires, la CFE-CGC et l'UNSA, ont signé un accord mais d'autres syndicats, la CGT et la CFDT, considèrent qu'il oublie les ouvriers et privilégie les hausse de salaires pour les cadres.

"200 balles ou pas de rafales"

CGT et CFDT réclament 150 à 200 euros d'augmentation pour les ouvriers, d'où le slogan affiché à l'entrée de l'usine, "200 balles ou pas de rafales". La direction répond autour de 30 euros. Le délégué CFDT rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation générale des salaires en 2020 ni en 2021, "alors que 2021 a été une année record pour les commandes avec 130 Rafale commandés cette année, du jamais vu, dit Philippe Ronque (CFDT). Et on a du mal a embaucher". Côté CGT, on dénonce la différence entre la hausse des salaires des cadres et celle des non-cadres. "Avec toutes les ventes qui ont été faites l'année dernière, 23 milliards de contrats, les salariés veulent leur part du gâteau", dit le délégué CGT Aurélien Danioux. Une rencontre est prévue avec la direction en fin de journée sur le site.

Le piquet de grève ce mardi peu après 8h. © Radio France - Richard Vivion

Les neuf sites de productions de Dassault Aviation sont touchés par des débrayages réguliers depuis le 4 novembre, empêchant la sortie des pièces aéronautiques. A Argonnay, on fabrique des commandes de vols pour l'aviation civile et militaire. Conséquence de ces débrayages : les livraisons de Falcone et de Rafale prennent du retard. Dassault Aviation emploie 8.500 personnes en France, dont 430 sur le site d'Argonnay.

Une quarantaine de salariés en grève de Dassault Aviation à Argonnay. © Radio France - Richard Vivion