ArianeGroup : les moteurs Vinci quittent Vernon pour l'Allemagne

La production des moteurs Vinci pour Ariane 6 sera transférée en Allemagne. Sur le site d'ArianeGroup à Vernon, la rumeur planait depuis longtemps et les syndicats s'inquiètent des répercussions éventuelles à long terme.

Alors que la direction d'ArianeGroup confirme ce jeudi la suppression de 600 emplois en France et en Allemagne en 2022, les syndicats s'inquiètent du transfert de la production des moteurs Vinci d'Ariane 6 du site de Vernon (Eure) sur le site d'Ottobrunn (Bavière, Allemagne). "Le transfert nous a été annoncé aujourd'hui" déclare Philippe Géry, délégué syndical central CFE-CGC, "mais on n'en connaît pas encore les modalités". L'accord franco-allemand "mettait en balance le transfert de Vinci" avance Fabien Berton, délégué syndical CFE-CGC qui poursuit : "l'Allemagne est passée contributeur numéro un au budget de l'agence spatiale européenne et cela se fait avec des retombées industrielles".

On nous retire ce moteur en nous disant merci de votre boulot et au revoir - Fabien Berton, délégué syndical CFE-CGC

L'activité moteurs Vinci à Vernon représenterait environ quarante emplois équivalent temps plein (sur 952 salariés en CDI en décembre 2020) et la crainte de la CFE-CGE, c'est que "derrière, ce soit plus que le Vinci en Allemagne" lors de la renégociation des budgets européens, "ce qui signerait l'arrêt de mort de Vernon alors qu'il reste le Prometheus en plein développement et le Vulcain" estime Fabien Berton. Les Allemands font déjà des essais Vulcain sur le site d'Ottobrunn.

La future activité de site eurois autour de l'hydrogène vert suffira-t-elle à effacer les conséquences du transfert des moteurs Vinci vers l'Allemagne ? Fabien Berton veut y croire mais "c'est un marché nouveau, qui, à peine naissant, est déjà concurrentiel" rappelle-t-il.

Le gouvernement veut rassurer

Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a réagi sur son compte Twitter aux propos de Marine Le Pen pour qui "Emmanuel Macron sacrifie encore un fleuron technologique français face à son délire européen". Pour l'élu eurois, "l'accord permet de garantir l'activité sur le site de Vernon" avec notamment l'investissement de quarante millions d'euros pour le futur moteur Promotheus.

Un comité social et économique extraordinaire doit se tenir ce vendredi sur le site de Vernon, alors, qu'ironie du calendrier, sera inauguré à deux pas le rond-point de l'espace à Vernon avec une maquette de la fusée Ariane, mais les syndicats ne s'attendent pas à avoir beaucoup de réponses à leurs interrogations sur le calendrier. Un CSE central doit avoir lieu le 8 octobre prochain.