ArianeGroup va supprimer 250 postes en Gironde

En 2022 ArianeGroup devrait supprimer 250 postes sur ses 3 sites girondins du Haillan et de Saint-Médard-en-Jalles. Les négociations vont débuter dès lundi.

ArianeGroup est l'un des gros employeurs de la métropole avec 3 500 salariés au Haillan et à Saint Médard en Jalles.

250 des 3500 emplois girondins d'Ariane Group sont menacés au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles. L'annonce a été faite aux syndicats ce vendredi en Comité Central d'Entreprise (CCE). Des négociations vont démarrer dès lundi pour savoir s'il y aura des incitations au départ, des mobilités ou des départs non remplacés.

La direction du constructeur de fusées entend supprimer 600 postes en France et en Allemagne. La moitié des effectifs d'Ariane Groupe en France, sont basés en Gironde.

Le groupe européen né il y a 5 ans de la fusion entre Safran et Airbus fait face à la concurrence acharnée de l'américain Space X mais a aussi pris beaucoup de retard à cause de la crise sanitaire. Il a donc dû revoir à la baisse son nombre de vols prévus : 11 au départ, six aujourd'hui. Le prochain ce sera en mars 2022.