Ariège : Saint-Girons ferme son marché en raison du non-respect des gestes barrières

C'est une décision qui provoque la colère des petits paysans ariégeois. A Saint-Girons, le maire a annoncé en début de semaine la suspension du marché de la commune prévu le samedi. Selon l'édile Divers Gauche Jean-Noël Vigneau, les gestes barrières ainsi que le port du masque, n'étaient plus suffisamment respectés. Cette décision est un coup dur pour les plus de 120 exposants qui écoulent l'essentiel de leurs marchandises sur ce marché de petits producteurs.

En quoi sommes-nous responsables du non-respect des gestes barrières sur le marché ?

A l'image de Matthieu Chatenet qui fait partie de ces petits paysans du Couserans pour qui le marché de Saint-Girons est un rendez-vous hebdomadaire essentiel : "C'est notre principal débouché avec pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaire annuel." Dans ce contexte, l'annonce de la fermeture du marché passe très mal pour cet agriculteur qui produit légumes et fromages de brebis. Il a l'impression de payer pour les mauvais comportements d'une minorité de personnes. "Je comprends les contraintes, je ne suis pas là à gueuler pour gueuler. Je comprends que c'est difficile à gérer pour le maire mais nous punir et nous mettre sur le dos ce qui ne marche pas bien dans ce marché je ne comprends pas trop." Le jeune agriculteur s'interroge : "En quoi sommes-nous responsables du non-respect des gestes barrières sur le marché ? Le maintien de l'ordre c'est la responsabilité du maire pas la notre."

Le marché bientôt délocalisé ?

Pour compenser, la municipalité envisage de délocaliser le marché dans un lieu plus adéquat pour faire respecter les gestes barrières. C'était déjà le cas l'an dernier lors du premier confinement. Mais ce n'est pas un bon souvenir pour les professionnels explique Angel Alegre, le porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Ariège. "Si on déplace le marché d'une quelconque façon les clients ne s'y retrouveront pas parce qu'ils ne connaissent pas le lieu et puis certains producteurs seront exclus parce qu'il n'y aura pas assez de place, et d'autres ne vendront à hauteur de ce qu'ils vendent sur le marché de Saint-Girons qui est très vivant et actif." Cette décision c'est "une punition collective injuste" estime le responsable de ce syndicat agricole.

Dans la précipitation, certains producteurs cherchent de nouveaux débouchés car "nombre de produits non vendus seront perdus" déplore la Confédération Paysanne de l’Ariège. Contacté par France Bleu Occitanie, le maire de Saint-Girons Jean-Noël Vigneau n'a pas encore répondu à nos sollicitations.