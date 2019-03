Arjowiggins : 25 M€ d'argent public pour aider à sauver les papeteries sarthoises

Lors de sa rencontre avec les salariés, Christelle Morançais a confirmé que la région Pays de la Loire qu'elle préside était prête, avec la région Centre - Val de Loire et l'Etat à verser l'aide maximum prévue par la loi. Le repreneur doit, lui, apporter urgemment les garanties de ses emprunts.

L'usine de Bessé-sur-Braye emploie plus de 600 personnes.

Bessé-sur-Braye, France

La présidente de la Région Pays de la Loire a rencontré ce vendredi matin, les salariés de l'usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye. Christelle Morançais leur a redit la possibilité d'une aide substantielle des collectivités et de l'Etat pour favoriser la reprise des papeteries sarthoises. L'élue confirme le chiffre de 25 millions d'euros, "un investissement important". C'est à dire exactement la même somme que le repreneur se dit prêt à mettre sur la table. Les collectivités font là le maximum. La loi prévoit en effet que pour un euro d'argent privé investi pour une reprise d'usine, un euro d'argent public peut être versé. Mais pas davantage.

Réponse du tribunal de commerce le 26 mars

Pour l'instant, on ne connaît pas le détail de la répartition de cette aide potentielle. Qui verserait quoi entre l'Etat, la Région Pays de la Loire et la Région Centre Val de Loire? Cette information ne figure même pas dans la lettre que les présidents des Régions concernées et le Ministre de l'Economie ont signé, assure Christelle Morançais qui se dit "totalement mobilisée, avec son équipe depuis le premier jour". L'accord porte, dit-elle, sur la somme globale.

Clairement, aujourd'hui, la balle est dans le camp du candidat à la reprise, le suédois Lessebo Papers et de lui seul. C'est lui qui doit apporter à la justice les garanties de ses emprunts. Mercredi dernier, pendant l'audience, le tribunal de commerce avait encore des doutes. "Je ne lâcherai rien. Je serai aux côtés des salariés", assure Christelle Morançais. Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre sa décision le mardi 26 mars : soit la reprise, soit la liquidation des papeteries sarthoises Arjowiggins. Près de 900 emplois directs sont menacés dans le département.