Arjowiggins : l'offre de la dernière chance pour la papeterie de Bessé-sur-Braye

Nouvelle période d'attente pour les salariés sarthois des papeteries Arjowiggins, placées en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Nanterre reporte sa décision. Il ne la rendra finalement que le vendredi 29 mars. Il devait se prononcer ce mardi. Mais le scénario a changé. Une toute dernière offre est à l'étude pour l'usine de Bessé-sur-Braye. Le tribunal s'accorde donc un délai supplémentaire pour trancher entre une liquidation ou une reprise partielle.

Le maintien d'un emploi sur trois

Cette ultime proposition est portée par l'actuel directeur de l'usine de Bessé et plusieurs cadres. Elle est encore plus resserrée que les précédentes qui ont échoué puisqu'elle ne permettrait de conserver que 200 emplois environ, soit un tiers de l'effectif actuel. Et ce, en se concentrant uniquement sur certaines productions qui se vendent bien, par exemple les cartes Pokémon, le papier pour les affichages publics ou les supports pour le flocage de maillots.

Les espoirs sont minces

Le plus important pour les prochains mois, disent les représentants du personnel, ce serait de maintenir une activité dans l'usine de Bessé-sur-Braye, pour conserver les clients. Quitte à augmenter la production ensuite et à réembaucher. Mais de l'aveu même de ses promoteurs, cette offre de reprise partielle a une chance infime d'aboutir. La raison est principalement financière. Les candidats doivent réunir 12,5 M€ en trois jours pour qu'ensuite, les deux régions : Centre Val-de-Loir et Pays de la Loire mettent la même somme sur la table. Elles sont prêtes à le faire. La loi, prévoyant que pour un euro d'argent privé investi, un euro de fonds public peut être débloqué.

L'usine Arjowiggins du Bourray, à Saint Mars bénéficie, elle, déjà une offre de reprise partielle jugée sérieuse. La justice se prononce à son sujet ce vendredi 29 mars également.