Arjowiggins : l'usine de Bessé-sur-Braye est liquidée

Bessé-sur-Braye, France

Les quelques 600 salariés de l'usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye ne se faisaient plus beaucoup d'illusion depuis le début de la semaine. La décision couperet va tomber dans la journée : leur usine est placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Nanterre doit officialiser sa décision ce vendredi. C'est la direction locale de l'entreprise qui a annoncé la nouvelle aux salariés réunis sur le site depuis 10h environ.

L'offre de la dernière chance n'a pas abouti

La semaine qui s'achève a été marquée par une course contre la montre pour tenter de sauver la papeterie de Bessé-sur-Braye. Lundi, les employés ont appris que le candidat norvégien à la reprise n'avait plus donné de nouvelles depuis la dernière audience du tribunal de commerce. L'actuel directeur de l'usine, accompagné de plusieurs cadres, avait alors finalisé un projet d'offre de reprise partielle qui aurait permis de conserver un tiers de emplois (environ 200). Mais les financements nécessaires (plus de 12M€) n'ont pas été réunis. Les régions Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire étaient prêtes aider l'entreprise en fournissant la moitié de la somme nécessaire. Mais pour cela il fallait - comme le prévoit la loi - que le financement privé soit d'abord assuré.