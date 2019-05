Arjowiggins : le directeur de la papeterie de Bessé-sur-Braye renonce à son projet de reprise

Bessé-sur-Braye, France

"On est un peu assommé", explique Laurent Trudel, représentant CGT de la papeterie Arjowiggins de Bessé-sur-Braye, à France Bleu Maine, confirmant une information de l'hebdomadaire Le Petit-Courrier-L'Echo de la Vallée du Loir : faute de financements privés, le projet de reprise porté par le directeur Jean-Christophe Mailhan est abandonné. C'était le dernier espoir auquel s'accrochaient certains des près de 600 salariés de l'usine sarthoise, liquidée le 22 mars dernier.

Le dernier espoir de sauver un fleuron s'évanouit

"La direction a jeté l'éponge", poursuit Laurent Trudel, "et pour nous c'est difficile parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de piste maintenant". Arjowiggins était -de loin - le premier employeur de Bessé-sur-Braye, et l'un des fleurons de l'industrie papetière française, à la recherche d'un repreneur depuis plus d'un an. Depuis l'arrêt de l'usine sarthoise, il est devenu quasi impossible de s'approvisionner en papier recyclé fabriqué en France, une filière pourtant marquée par une demande en forte croissance.