Arjowiggins : le potentiel repreneur visite les sites sarthois

Le patron du groupe suédois Lessebo s'est rendu en Sarthe ce mardi pour rencontrer les salariés d'Arjowiggins à Bessé-sur-Braye et Saint-Mars-la-Brière. Terje Haglund est le seul à formuler une offre de reprise pour les deux sites sarthois et celui de Château-Thierry dans l'Aisne.

Petit pull sur les épaules, en jean, l'air réservé, l'industriel à la tête d'un groupe spécialisé dans la papeterie déambule dans l'usine de Bessé : "Très heureux d'être ici", assure-t-il aux journalistes venus le rencontrer.

Le Norvégien et son interprète viennent de s'adresser aux salariés : "Ils sont très coopératifs, très compétents, on a les employés, les machines, les bons produits, tout pour réussir", assure-t-il. Le tribunal de commerce de Nanterre lui avait accordé deux semaines pour préciser son offre de reprise.

Un projet consolidé

Terje Haglund est venu rencontrer les salariés pour les informer sur son projet. Il confirme son intention de reprendre un peu plus de 400 salariés sur les 650 que compte le site de Bessé. Il assure également que l'aide financière réclamée à l'Etat français sera moins importante que prévue.

Pour le délégué CGT Laurent Trudel, "le business plan est beaucoup plus construit." "Sa participation est un peu plus conséquente, on est rassuré sur ce point là", précise-t-il.

Le groupe suédois a jusqu'à vendredi pour pour finaliser son offre et la déposer. Le tribunal de commerce de Nanterre doit examiner une nouvelle fois les différents projets de reprise le mercredi 20 mars.