Arjowiggins : les salariés de Bessé-sur-Braye accrochés à l'espoir d'une reprise

Les 832 employés sarthois des papeteries Arjowiggins, en redressement judiciaire, attendent un signe d'un éventuel repreneur. Ils ne restent pas les bras croisés : à Bessé-sur-Braye et Saint-Mars-la-Brière, ils mobilisent la population et certains cherchent des solutions.

Bessé-sur-Braye, France

Le temps leur semble déjà long. Depuis la mise en redressement judiciaire de leurs usines, les salariés sarthois d'Arjowiggins espèrent de bonnes nouvelles qui tardent à venir. Si de potentiels repreneurs se sont renseignés, aucune visite n'a encore été organisée. Une situation normale à ce stade, assure la députée (LREM) Pascale Fontenel-Personne, qui était à Bessé-sur-Braye ce jeudi.

Certains employés réfléchissent à reprendre eux-même cette papeterie, si aucune autre solution ne se détachait. Mais dans l'immédiat c'est bien un repreneur qu'attendent la vaste majorité des salariés. Ils ne sont pas en chômage technique, malgré l'arrêt de la production, et viennent donc au travail.

"L'usine n'a jamais brillé comme ça"

Pamela et Karine, deux ouvrières, ont passé leur après-midi de jeudi à préparer des banderoles. Jusque-là, l'aspect extérieur de l'usine n'avait pas changé. Désormais, le message est clair : "Nous on veut continuer" clame la plus récente. "La première était trop petite, pas assez voyante, on voulait quelque chose de plus grand, plus tape-à-l’œil mais toujours positif", résume Pamela.

Beaucoup consacrent leurs journées au nettoyage, car aucun prestataire ne s'en occupe plus. Pourtant l'usine n'a jamais été aussi propre, assure plusieurs employés, aux petits soins pour leur outil de travail. Avec l'espoir qu'une usine qui brille séduise plus facilement un repreneur.