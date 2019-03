Arjowiggins : il n'y a plus d'espoir d'éviter la liquidation judiciaire

Les salariés d'Arjowiggins n'ont maintenant plus d'espoir sur la décision qui sera prononcée mardi par le tribunal de commerce de Nanterre : la liquidation judiciaire ne fait plus de doute. Plus de 900 emplois sont concernés, en très grande majorité en Sarthe.

Bessé-sur-Braye, France

La liquidation de l'entreprise Arjowiggins sera prononcée demain mardi par la justice : cela ne fait quasiment aucun doute pour les salariés du site de Bessé-sur-Braye, qui se sont rassemblés ce lundi matin à l'usine. La direction de l'usine de Bessé sur Braye leur a annoncé ce matin que le candidat norvégien à la reprise n'avait plus donné de nouvelles depuis la dernière audience où le tribunal de commerce avait relevé le manque de garanties financières autour de son projet, le seul à concerner les trois papeteries (Bessé, Saint Mars et Greenfield) et le seul qui pouvait sauver une partie des emplois de la papeterie de l'est sarthois.

Ce silence est donc le signe qu'il jette l'éponge. Pour le site de Saint-Mars la Brière, il reste le projet sarthois porté par l'entreprise de Tuffé, CGMP. Et pour Greenfield, dans l'Aisne, d'autres repreneurs avaient manifesté leur intérêt.

Après ce coup de massue, les salariés de Bessé-sur-Braye ont décidé d'exprimer leur colère et leur désespoir par un coup d'éclat, en se rendant à Vendôme, à 30 minutes de route, pour aller bloquer la gare TGV, plus proche pour eux que celle du Mans.

La représentante de Bercy en Sarthe la semaine dernière, en toute discrétion

Selon nos informations, la Secrétaire d'état auprès du ministre de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher a assisté vendredi dernier à une réunion de travail en Sarthe sur le dossier Arjowiggins, sans que sa visite soit rendue publique.