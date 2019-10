Arjowiggins : les stocks de papier vendus aux enchères le 9 octobre à Bessé-sur-Braye

Six mois après la liquidation judiciaire de l'usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye (Sarthe), plus de 3.500 tonnes de papier et de pâte à papier seront vendus aux enchères le mercredi 9 octobre 2019. Dans l'entreprise qui employait quelque 600 personnes, il ne restera plus que les machines.

Bessé-sur-Braye, France

Nouvelle étape dans la liquidation de l'entreprise Arjowiggins de Bessé-sur-Braye (Sarthe). L'ensemble des stocks de papier et de matières premières sera vendu aux enchères le mercredi 9 octobre 2019, dans l'usine. Plus de 3.500 tonnes de marchandises, stockées depuis fin mars et la décision du tribunal de commerce, attendent preneur. La longue liste des produits tient sur une trentaine de pages et 64 photos visibles sur le site Internet du commissaire priseur qui viendra de Paris.

"C'est violent car on vide l'usine"

D'une part du papier, en rouleaux ou entassé sur des palettes (plus de 2.000 T) : cette marchandise commence parfois à jaunir à cause du froid et de l'humidité dans le hangar où elle est stockée. Et d'autre part, de la pâte à papier (environ 1.500 T) qui peut théoriquement se vendre, selon la qualité entre 600€ et 1.000€ la tonne. Mais d'anciens salariés pensent qu'elle partira pour beaucoup moins cher, dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait tirer les prix vers le bas. Cette pâte à papier est susceptible d'intéresser les concurrents d'Arjowiggins.

Ces derniers jours, du matériel en location a déjà été retiré. Mais cette fois, ce sont la matière première et les produits finis qui vont partir. "C'est violent, ça crée un certain émoi", constate un ancien représentant du personnel, "car on vide l'usine". Le syndicaliste dit comprendre la vente du papier qui commence à se dégrader. Mais pas celle de la pâte. "Elle aurait pu servir", dit-il, "dans le cadre d'un redémarrage de l'usine". Début octobre, une vente aux enchères de papier sur l'autre site d'Arjowiggins sarthois, à Saint-Mars-la-Brière, a rapporté plus de 400.000€.