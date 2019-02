Arjowiggins : malgré trois offres de reprises, les salariés de Saint-Mars-la-Brière dans le flou

Saint-Mars-la-Brière, France

Trois repreneurs potentiels : voilà qui devrait soulager les salariés d'Arjowiggins à Saint-Mars-la-Brière, mais la première réunion à Bercy avec le ministère et les administrateurs judiciaires ce mercredi n'a pas franchement satisfait les représentants du personnel. "C'était un peu vague, rien n'en est ressorti", estime Michaël Brun, délégué CGT.

Une offre commune pour les deux usines sarthoises

La première offre portée par la société anglais THLF sauverait 210 emplois à l'usine de Saint-Mars-la-Brière, et 400 à celle de Bessé-sur-Braye. "Pour nous, c'est la meilleure offre, c'est celle qui sauve le plus de postes", précise Michaël Brun. Pourtant, elle n'est pas privilégiée par les administrateurs judiciaires que les représentants du personnel ont rencontré à Bercy :

Ils ne nous ont pas donné l'impression de favoriser une offre plus que l'autre, ils veulent les connaître plus en profondeur.

Deux offres uniquement pour l'usine de Saint-Mars

La seconde offre provient de l'entreprise sarthoise CGMP, basée à Tuffé. Ce fabriquant de nappes et serviettes, actuel client d'Arjowiggins, reprendrait 116 emplois et en reclasserait 48 autres. Cinq salariés seraient directement transférés vers CGMP. Une offre locale accueillie prudemment par le délégué CGT du personnel : "on n'en sait pas plus sur leurs ambitions" explique-t-il.

La prudence est aussi de mise pour le délégué CGT concernant la dernière offre émanant du groupe Millman qui ne sauverait que 60 postes.

Un calendrier de réunion doit être établi pour étudier les différentes offres avant les audience de reprise devant le tribunal de commerce du Mans le 6 mars. En ce qui concerne les deux offres portant sur l'usine de Bessé-sur-Braye, elles devraient passer devant le tribunal de commerce dès le 27 février. D'après la préfecture de la Sarthe, une période supplémentaire a été donnée pour compléter les offres jusqu’au 1er mars prochain.