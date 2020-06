Arjowiggins : un repreneur canadien promet 240 emplois à Bessé-sur-Braye

La décision est accueillie avec un grand soulagement à Bessé-sur-Braye. Le tribunal de commerce de Nanterre donne son feu vert, ce vendredi 19 juin 2020, à la reprise de la papeterie Arjowiggins par la société canadienne "Paper Mill Industrie". Cette dernière prévoit d'embaucher 240 personnes d'ici 2025. Les emplois seront prioritairement réservés aux anciens d'Arjo, dont l'entreprise a été liquidée en mars 2019. Parmi les quelque 600 Sarthois licenciés, environ 200 ont retrouvé un emploi, souvent en CDD ou en intérim. "C'est une bonne nouvelle", commente Jacques Lacoche, le maire de Bessé-sur-Braye, joint par France Bleu Maine. "Nous redoutions qu'un repreneur vienne démolir le site et laisse une friche. Je pense que le choix est bon. Nous garderons notre tradition papetière", ajoute-t-il.

Stopper la courbe de l'angoisse

De son côté Nadia Mattia, présidente du collectif "Action citoyenne pour l'intérêt général", affiche, elle aussi, son soulagement. "Nous sommes très satisfaits", indique-t-elle. "Ça fait plaisir de savoir que nous allons à nouveau entendre la cheminée d'Arjowiggins. Cette nouvelle vient stopper la courbe de l'angoisse", poursuit celle qui portait, ces derniers jours encore, un projet de relance de l'activité par la fabrication de papier pour catalogues.

Un projet à tiroirs

Le projet de "Paper Mill Industrie" prévoit plusieurs activités sur le site de Bessé-sur-Braye : "bois, recyclage de fibres textiles, production de papier durable, d'art et de sécurité", écrivent les liquidateurs judiciaires dans un communiqué. « Nous proposons de réindustrialiser l’ancien site papetier de Bessé-sur-Braye afin de redynamiser l’économie en région et d’apporter de nouvelles sources d’attractivité au territoire, à l’aide de projets industriels basés sur les principes fondamentaux du développement durable et à partir d’outils industriels existants", indique Pierre Petit, président de la société "Paper Mill Industrie".

Qui est "Paper Mill Industrie" ?

La société "Paper Mill Industrie" est une filiale du groupe Dottori, qui est un acteur majeur de l’industrie forestière au Canada. Créé en 1972 par Frank Dottori industriel et investisseur canadien, le groupe Dottori est spécialisé dans l’industrie du bois et plus particulièrement dans le domaine des produits forestiers et du papier. Son fils James Dottori en est aujourd’hui le directeur général.

Ces dernières semaines, les espoirs de trouver un repreneur s'étaient considérablement réduits. "Nous commencions à désespérer", reconnaît Jacques Lacoche, le maire de Bessé-sur-Braye. Trois projets étaient encore en lice courant mai. Aucun de ceux-là n'a finalement abouti : ni celui d'un repreneur britannique, ni celui d'anciens salariés pour concevoir de la vaisselle jetable, ni celui d'une association sarthoise pour fabriquer du papier pour catalogues. Début juin, deux entreprises s'étaient manifestées en toute discrétion. C'est donc l'offre de la société "Paper Mill Industrie" qui a convaincu le tribunal de commerce de Nanterre ce vendredi 19 juin 2020.