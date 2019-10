Arjowiggins à Bessé-sur-Braye : une centaine de manifestants protestent contre la vente aux enchères de papier

Une centaine de personnes manifestent ce mercredi matin devant l'usine Arjowiggins de Bressé-sur-Braye, pour protester contre la vente aux enchères du papier stocké sur place, six mois après la liquidation judiciaire du site et la suppression d'environ 700 emplois en Sarthe.

Bessé-sur-Braye, France

Six mois après la liquidation judiciaire de l'usine Arjowiggins de Bressé-sur-Braye (Sarthe) et le licenciement des 633 personnes qu'elle employait, le combat n'est pas terminé pour les ex-salariés. Ce mercredi matin, à l'appel de l'intersyndicale de l'usine et de l'association Action citoyenne pour l'intérêt général, une centaine de manifestants sont réunis devant l'usine, pour protester contre la vente aux enchères du papier toujours stocké sur place. Selon la reporter de France Bleu Maine présente sur place, d'anciens salariés de l'usine s'apprêtent à perturber la vente.

Les manifestants protestent contre la vente aux enchères du papier stocké sur place. © Radio France - Alice Kachaner

Cette vente aux enchères avait été annoncée ce jeudi 3 octobre et doit se tenir ce mercredi. Elle vise à vendre les 2 000 tonnes de papier toujours stockées sur place depuis la fermeture de l'usine de papeterie.Dans un communiqué publié ce lundi, le collectif Action citoyenne pour l'intérêt général avait dénoncé la tenue de cette vente, en expliquant que cette matière première pourrait servir en cas de redémarrage de l'usine. La vente aux enchères des 1 500 tonnes de pâte à papier, prévue ce mercredi en même temps que celle du papier, n'aura en revanche pas lieu, a appris la reporter de France Bleu Maine présente sur place.

Début octobre, une vente aux enchères de papier sur l'autre site d'Arjowiggins sarthois, à Saint-Mars-la-Brière, a rapporté plus de 400.000 euros.