"Il faut qu'on aille au plus vite pour prendre l'appel d'après" : les agents de régulation médicale sont en grève

Département Mayenne, France

Les agents de régulation médicale du SAMU de la Mayenne sont toujours en grève symbolique depuis samedi dernier, pour demander au moins deux postes supplémentaires à temps plein, et des augmentations de salaires la nuit - actuellement ils gagnent 1,07€ net de plus par heure de nuit, ils demandent 1,43€ en plus de l'heure comme les urgentistes.

Leur responsabilité, déclencher les secours

Ils sont 16 à Laval à répondre aux appels du SAMU, ce sont eux qui sont chargés d'évaluer la situation, avant de déclencher les secours. Ils sont deux ou trois en journée toute la semaine. Mais la nuit, du lundi au jeudi, il n'y a qu'une seule personne - ils sont deux la nuit les vendredi samedi et dimanche. D'où la demande d'au moins deux postes supplémentaires.

"Les appels sont de plus en plus nombreux"

"Si ça sonne à côté il faut qu'on aille au plus vite pour prendre l'appel d'après"

"Nous travaillons toute seule la nuit de 23h à 7h le matin, pour gérer les appels 15 ou 18 avec secours à personnes. On demande à être doublé. Toutes les nuits ne se ressemblent pas mais les appels sont de plus en plus nombreux, on est la seule plateforme ouverte 24h/h, on gère la médecine de garde. L'aide médicale urgente est très importante et prend beaucoup de temps, quand il faut déclencher des secours et faire un interrogatoire. Toute seule on ne peut pas faire notre métier correctement. Car si ça sonne à côté il faut qu'on aille au plus vite pour prendre l'appel d'après. Donc on fait le minimum quand on est toute seule la nuit", explique Sandrine, agents de régulation médicale depuis 16 ans.

Sandrine est ARM pour le SAMU de la Mayenne depuis 16 ans. Copier

Par ailleurs selon les salariés, tous les agents doivent obtenir un nouveau diplôme d'ici six ans, une meilleure formation. Problème, les agents vont devoir se faire remplacer pour suivre la formation de 1470 heures. Sans recrutement supplémentaire, ce ne sera pas possible à Laval.

Les agents demandent aussi du matériel adapté, notamment des téléphones casques et des locaux plus grands. La direction accepte de leur acheter cinq fauteuils plus confortables, ce qu'ils demandaient.