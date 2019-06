Armada 2019 à Rouen : les restaurants sont débordés par l'afflux de visiteurs

Rouen, France

Sur les quais noirs de monde, ça se bouscule pour voir les bateaux, mais aussi dans les restaurants à l'heure du déjeuner. "Non ça n'avance pas, on attend", témoigne une dame venue de Calais. "On a fait toute l'allée, et tous les restaurants sont blindés. La queue est d'ailleurs beaucoup plus longue qu'ici", poursuit un visiteur affamé.

Même après 14h, la queue est toujours aussi longue. © Radio France - Romain Chevalier

Et même après 14h30, le temps d'attente pour se restaurer est toujours aussi long. "Juste devant, il y a des gens qui attendent depuis une demie heure et ils savent qu'ils vont encore patienter le même temps pour accéder au buffet", détaille Valérie, une serveuse dans restaurant rive droite.

Des visiteurs agacés

Pourtant on avait prévu le coup dans cet établissement : "Au niveau de la nourriture, on avait doublé voire triplé les quantités, mais la capacité à accueillir est trop juste", poursuit Valérie.

La queue est longue pour manger dans les restaurants. © Radio France - Romain Chevalier

Alors devant le restaurant voisin, on est nombreux à faire le pied de grue. Mais pour ce groupe de touristes venu de Dunkerque, ça suffit de poireauter. "On nous avait rentrer puis sortir, là on attend, c'est le bazar" critique un visiteur. Sa camarade est du même avis : "Il n'y a aucune organisation, c'est vraiment le bordel complet. On avait réservé pour 14h, et plus de quinze minutes après l'heure fixée, on attend encore".

Préparez-vous à vivre la même situation demain, puisque le nombre de visiteurs attendus est similaire.