Armagnac : les bouteilles surtaxées aux Etats-Unis, la filière dénonce une "bombe économique"

La nouvelle a fait l'effet d'un coup de massue pour la filière de l'armagnac : les Etats-Unis ont décidé de surtaxer de nombreux produits européens à compter du 12 janvier prochain. Cela concerne des vins français, mais aussi des spiritueux comme le cognac ou l'armagnac, produit dans les Landes, le Gers, et le Lot-et-Garonne. La taxe sera de 25%. Les produits surtaxés se verront appliquer des droits de douane plus élevés pour traverser l'Atlantique. Cette décision - qui est l'un des dernières de l'administration de Donald Trump avant que celui-ci laisse le pouvoir à Joe Biden - s'inscrit dans le cadre d'un bras de fer commercial transatlantique. Les Etats-Unis ont été autorisés en octobre 2019 par l'OMC (organisation mondiale du commerce) à imposer des taxes sur des produits européens.

A partir du 12 janvier, comme d'autres produits européens, les bouteilles d'armagnac seront donc surtaxées de 25% aux Etats-Unis, ce qui risque de provoquer un effondrement des ventes. Or environ 20% des exportations d'armagnac se font vers les Etats-Unis. Il s'agit, en volume, du premier marché à l'exportation pour l'armagnac et, en valeur, du deuxième marché, soit un chiffre d'affaire de l'ordre de 3 millions d'euros. "C'est une véritable bombe économique pour notre filière" dénonce Patrick Farbos, président du BNIA, l’interprofession de l'armagnac. "Le marché américain est historiquement notre premier marché à l’exportation avec la Chine [...] Cette annonce va anéantir notre filière."

La filière en appelle à Emmanuel Macron

Pour résoudre ce conflit commercial, la filière demande l'intervention du président de la République. "J’en appelle solennellement à Emmanuel Macron. L’heure est grave pour la plus vieille eau-de-vie et de nombreuses entreprises du sud-ouest, dans les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne qui la commercialisent et la valorisent. Il est urgent d’agir pour ne pas laisser ce contentieux nuire à nos territoires. Je sais le président de la République attaché à nos terroirs. Il ne peut pas nous laisser dans cette situation" déclare Patrick Farbos.

La taxe s'appliquera seulement sur les bouteilles dépassant un certain niveau de prix (à partir de 22.8 dollars pour une bouteille de 75 cl, selon le BNIA). Dans les faits, ce sont donc surtout les armagnacs millésimés, les plus chers, qui seront frappés par cette taxe supplémentaire de 25%. Plusieurs exportateurs d'armagnac de la région seront impactés, selon le BNIA, comme, par exemple, les armagnacs Darroze à Roquefort (Landes) le Club des Marques à Villeneuve-de-Marsan (Landes), l'entreprise Delord Frères à Lannepax (Gers), le Château de Laubade à Sorbets (Gers), Armagnac Castarède à Mauléon d’Armagnac (Gers) et l'entreprise Dartigalongue à Nogaro (Gers).