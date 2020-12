Armentières : mouvement de grève chez Griss pour dénoncer la suppression de 80 postes sur 200

Ils dénoncent "une casse sociale" injustifiée. Les salariés de l'usine Griss, qui fabrique des soupapes pour l'industrie pétrochimique et de la robinetterie pour les centrales à Armentières (Nord), étaient en grève le mercredi 9 décembre. Pendant toute la journée, ils étaient environ 120 à bloquer l'accès au site pour dénoncer le plan de sauvegarde de l'emploi annoncé mi-octobre par la direction. Pour raisons des raisons économiques, le groupe prévoit de supprimer 80 postes sur 200, et de fermer une des deux unités de production que comporte le site nordiste.

Sébastien Mériot, employé depuis 19 ans, se dit écœuré par ce PSE. © Radio France - Hélène Fromenty

"Cette annonce nous a abasourdis, écœurés, confie Sébastien Mériot, 19 ans de maison. Vu le contexte, on pouvait s'imaginer que quelque chose allait arriver, comme dans beaucoup d'entreprises. Mais de là à stopper complètement une activité sur un site, on était très loin d'imaginer cela."

Ces emplois seront délocalisés en Roumanie, à Cluj, et en Angleterre, à Manchester, où les coûts de productions sont moins élevés. Inimaginable pour les salariés, car sur le site d'Armentières il y a "du savoir-faire", "des compétences", "des jeunes récemment embauchés".

David Brasme, secrétaire générale FO, ce plan de restructuration est un énorme gâchis. © Radio France - Hélène Fromenty

"C'est du gâchis, dénonce David Brasme, usineur et délégué syndical Force Ouvrière. On est sacrifiés sur l'autel de la bourse puisque les actionnaires du groupe vont récupérer l'argent qu'ils auront fait sur notre dos. Donc là, on subit malheureusement."

Proposition des salariés rejetée

Pour limiter la casse, l'intersyndicale a soumis un plan alternatif qui permettait de sauver 25 postes et de sauvegarder une partie des bénéfices. Mais la proposition a été rejetée par la direction ce mardi.

Ludovic Boutee, élu CFDT, aurait aimé que la direction étudie davantage la proposition des salariés. © Radio France - Hélène Fromenty

"On a l'impression qu'ils nous ont pris pour des cons, raconte Ludovic Boutee, représentant CDFT au comité social d'entreprise. Ils n'ont pas dut tout changé leur ligne et ils ne semblaient pas en avoir l'intention. Evidemment, on se doutait que ça n'allait pas être accepté en l'état, mais au moins une partie. Et il n'y a eu aucune discussion."

Pour Laurence Liefooghe, secrétaire CFDT au CSE, le dernier espoir a été balayé d'un revers de bras. © Radio France - Hélène Fromenty

"Il y avait un espoir et il a été balayé d'un revers de la main, regrette la secrétaire CFDT du comité social d'entreprise, Laurence Liefooghe. C'est franchement inacceptable, et après 30 ans de carrière c'est très difficile de vivre ça."

Contactés, les dirigeants soulignent tout de même avoir accepté de réduire le PSE de 10 postes, ce qui est "toujours insuffisant" pour les salariés.

"On ne va pas rester les bras croisés, assure Jean-François Carrette, représentant CFDT. Il faut qu'on montre qu'on est là, que nos emplois sont importants. On se battra jusqu'au bout pour essayer de sauvegarder un maximum d'emplois ici et garder un maximum de collègues avec nous."

Les négociations vont se poursuivre. Les syndicats envisagent de nouvelles actions ou débrayages d'ici la fin de l'année 2020.

En 2016, l'entreprise d'Armentières avait connu un premier plan social. Le site, alors propriété de la société Pentair, avait été racheté par le groupe américain Emerson. Un groupe "qui promettait un avenir à notre entreprise" écrit l'intersyndicale dans un communiqué.