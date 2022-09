Arnaques au bois de chauffage : une victime lorraine témoigne

Avec la flambée des prix de l'énergie, on est tous à l'affût d'un bon plan. Mais attention aux arnaques, notamment celles au bois de chauffage, qui pullulent sur Internet.

Cet habitant du Grand Nancy, qui utilise les pellets de bois, est tombé dans le piège. "J'ai commencé à chercher sur Internet, et j'ai trouvé exactement le bois que j'avais besoin. Les trois mètres cube de pellets étaient à 113 euros : un excellent prix." Sauf que le consommateur a vite déchanté. "Il n'y avait pas la possibilité de payer avec la carte bancaire, ils m'ont envoyé un RIB et j'ai fait un virement." Mais la livraison n'est jamais arrivée, le numéro de téléphone indiqué sur le site internet ne répondait pas.

Jusqu'à 500 euros de préjudice

Un témoignage qui ressemble à beaucoup d'autres pour l'association nancéienne ADC. Elle est de plus en plus sollicitée par des victimes de ces arnaques. "C'est parfaitement organisé, et ça touche beaucoup de personnes, confirme le président Guy Grandgirard. Les sommes ne sont pas négligeables, elles peuvent aller jusqu'à 500 euros. Et il n'y a pas beaucoup de recours, puisque les escrocs sont basés à l'étranger".

Pour éviter ce genre d'escroqueries, ADC France vous conseille de ne jamais payer par virement bancaire, et de procéder au règlement après la livraison.