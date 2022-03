Arnaud Delestre : "il suffit de rajouter quelques centimes pour faire vivre les producteurs de l'Yonne "

Le prix des céréales atteint des sommets avec un record historique dépassé le 1er mars pour le blé, à plus de 350 euros la tonne. Des hausses importantes également pour le maïs et le colza. D'où l' inquiétude des éleveurs, notamment de porcs et de volailles explique Arnaud Delestre.

Le président de la chambre d' agriculture estime que les consommateurs ont aussi un rôle a jouer en acceptant de payer quelques centimes de plus pour soutenir les filières françaises.

France Bleu Auxerre : Quel est le principal impact pour nos agriculteurs ?

Arnaud Delestre : Nous avons déjà une pensée pour la population ukrainienne. Nous sommes face à deux grands pays, l'Ukraine et la Russie dont provient un tiers de la production mondiale de blé. Toute sortie des deux pays est gelée. Cela peut avoir des répercussions sur les fermes icaunaises d'autant qu'il y a une hausse énorme des énergies, le gaz, le pétrole, une première incidence des coûts qui nous touche comme tout le monde.

Au delà de cette augmentation, il y aussi la question de l'approvisionnement qui se pose notamment en engrais. Il y a beaucoup d'incertitude. La hausse des coûts se répercute sur les coûts des productions qui peuvent mettre en difficulté les éleveurs et les céréaliers de l'Yonne.

La Présidente de la FNSEA , Christiane Lambert, demande aux français un effort pour soutenir l'agriculture, vous relayez son appel ?

Tout à fait, et même hors de cette crise, on s'aperçoit qu'il suffit d'ajouter quelques centimes. Je sais que çà touche le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais passer par exemple sur du lait équitable revient à débourser 7 euros de plus sur l'année sur l'achat du lait ce qui permet de faire vivre nos producteurs. C'est vrai aussi pour la filière porcine, volaille et bovine.

Autre sujet qui agite le monde agricole, les négociations commerciales annuelles entre la grande distribution et les agriculteurs qui se sont achevées...

Ce sont elles qui déterminent les prix en rayon et le revenu des agriculteurs. Les produits alimentaires devraient augmenter d'environ 3% le mois prochain dans les rayons des supermarchés, une première depuis 8 ans. Avec la crise, les prix de revient évoluent de semaine en semaine. Compliqué de trouver le juste prix pour les mois à venir. La loi Egalim va dans le bons sens mais devra s'adapter aux évènements et à l'impact direct sur l'augmentation des matières premières et du prix de l'énergie.

Ces négociations et la guerre en Ukraine font débat en ce moment au salon de l'agriculture ?

C'est effectivement le fil rouge, mais c'est aussi un salon des retrouvailles, puisqu'il avait été annulé l'an dernier. Il coïncide en plus avec l'arrêt du port du masque. On verra le chiffre de fréquentation mais elle semble importante. C'est aussi un moment fort d'échanges entre producteurs éleveurs et consommateurs .