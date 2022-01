Mobilisation-salaires : "On travaille pour survivre" dénonce Arnaud Raffier de la CGT en Haute-Vienne

Ce jeudi est une journée de mobilisation interprofessionnelle, pour l'emploi et les salaires. Arnaud Raffier, Secrétaire général de la CGT en Haute-Vienne était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin.

"On redescend dans la rue pour les mêmes problématiques, accentuées par l'augmentation du coût de la vie et des produits de première nécessité, donc on revient dans la rue pour réclamer des augmentations de salaires" a expliqué Arnaud Raffier, car "_tout augmente, sauf les salaires, sauf les pensions, sauf les minima sociaux_, donc il y a de plus en plus de précarité, l'inflation augmente et les salaires ne bougent toujours pas".

Les aides récentes jugées nettement insuffisantes

Interrogé sur les récentes initiatives du gouvernement comme le chèque-inflation (100 euros) ou le Ségur de la Santé destiné à améliorer les conditions des personnels soignants (discussions entamées à l'été 2020), Arnaud Raffier a jugé tout cela "forcément trop insuffisant". "Qu'est-ce que vous voulez faire avec 100 euros, ne serait-ce qu'avec le prix de l'essence aujourd'hui, avec les augmentations de l'électricité et du gaz ? " a-t-il interrogé. "100 euros, ça ne correspond pas aux besoins des foyers aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Sur le Ségur de la Santé, c'est aussi du pis-aller, et tout le monde n'a pas eu le droit à cette prime". (NDLR : le secteur médico-social n'a en effet pas eu la prime mensuelle de 183 euros attribuée au secteur sanitaire).

On travaille pour survivre, plus pour vivre, ce n'est plus tolérable

Enfin, Arnaud Raffier a jugé que la reprise économique, constatée au niveau mondiale, profite surtout aux plus favorisés. "Ce sont les plus riches qui en bénéficient, ce sont les actionnaires qui en bénéficient" a-t-il estimé. Concernant les salariés, "concrètement aujourd'hui, on travaille pour survivre, on ne travaille plus pour vivre, et ce n'est plus tolérable" a jugé le Secrétaire général de la CGT en Haute-Vienne.

Concernant enfin l'approche de l'échéance présidentielle, en générale propice à moultes promesses et déclarations, Arnaud Raffier a fermement rappelé vouloir "des actes, du concret, pas des promesses", avec des engagements "qui améliorent le quotidien de tout le monde" a-t-il conclu.