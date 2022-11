Arquus à Saint-Nazaire : une grève pour les salaires "du jamais vu en 25 ans"

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre, les débrayages sur les sites d'Arquus ont fait le plein. A Saint-Nazaire, plus de 150 salariés sur 330 étaient en grève, 90% de la production à l'arrêt. Ce mercredi est à nouveau une grande journée de mobilisation avec piquets de grève, barbecue et distribution de tracts sur les rond-points.

Beaucoup de jeunes, embauchés à des taux horaires trop bas" - élu CFDT

"A ma connaissance, une grève aussi suivie, c'est la première fois en 25 ans chez Arquus" indique Romain Russon, élu CFDT sur le site de l'Immaculé à Saint-Nazaire. "C'est aussi parce qu'il y a ces dernières années beaucoup de jeunes embauchés, recrutés à des taux horaires très bas" explique encore le représentant syndical. Les grévistes réclament le versement de la prime Macron et une hausse des salaires de 4,8 % pour rattraper l’inflation et compenser la baisse du pouvoir d'achat. La direction refuse l’ouverture de négociations.

Une intersyndicale avec la CFE-CGC est à l'étude.