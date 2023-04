Arrachage des vignes en Gironde : "On ne crache pas dans la soupe mais 6.000 euros, ce n'est pas assez !"

Pour régler la crise viticole du bordelais, beaucoup de viticulteurs plaident pour arracher des vignes et réduire la volume de vin produit chaque année. Mais arracher coûte cher. Le mois dernier, Marc Fesneau le ministre de l'Agriculture a annoncé que 57 millions d'euros vont être débloqués avec le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, pour financer l'arrachage sanitaire de 9.500 hectares de vignes en Gironde. Le dispositif doit être évoqué cet après midi lors d'une Assemblée général du CIVB. Selon Didier Cousiney, porte parole du collectif Viti 33, à l'origine de la mobilisation pour l'arrachage 6.000 euros ne seront pas suffisants : "On crache pas sur la soupe et on prend ce qu'on nous donne, 6.000 euros c'est quand même de l'argent mais il faut savoir qu'il faut 2.000 euros l'hectare de frais d'arrachage, il ne reste que 4.000 euros mais les dettes sont tellement importantes, sociales, fiscales, remboursement de nombreux fournisseurs qu'il ne restera rien, le peu d'argent qui restera ne bouchera pas les trous !"

