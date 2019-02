Arrêt de l'A 380 - l'écologiste Gérard Onesta : "On voyait depuis le départ que c'était voué à l'échec"

Toulouse, France

Ce matin Airbus a annoncé l'arrêt en 2021 de la construction de l'A 380. la nouvelle a été vécue comme un crève-coeur par les salariés du groupe et les passionnés d'aviation. Mais le président du bureau de l'assemblée au conseil régional d'Occitanie, l'écologiste Gérard Onesta, n'est pas de cet avis.

FB Occitanie : Vous dénoncez un énorme gâchis?

Gérard Onesta : Disons qu'il était difficile à Toulouse d'émettre la moindre critique sur le projet A3XX comme il s'appelait à l'époque. On était quasiment accusé d'être de mauvais Toulousains ! Alors qu'on voyait sur le dossier, en le lisant froidement, que l'assemblage à Toulouse était extrêmement compliqué. Je vous rappelle qu'il a fallu créé un transport spécial entre Langon et Toulouse (avec de l'argent public au passage) pour acheminer les pièces. (...) On savait que les hubs mondiaux n'étaient pas adaptés, qu'il était extrêmement gourmand en kérosène. On savait que le marché asiatique était pour le moins fluctuant... Eh bien l'A380 rejoint dans la tombe l'A400M (son cousin militaire).

FB Occitanie : Ca a coûté beaucoup d'argent?

Gérard Onesta : C'est pas une réussite financière! Ils ne sont jamais arrivés au point d'équilibre en vendant suffisamment d'appareils ceci dit, ça reste un pari technique absolument merveilleux. Je suis très admiratif sur le plan technique et je salue les personnels d'Airbus qui ont fabriqué ça. Mais je me rappelle quand Mr Forgeard [ancien PDG d'Airbus, NDLR] m'avait convoqué, très inquiet de mes prises de paroles, pour me dire dans son bureau 'Mr Onesta on sait ce qu'on fait, à l'heure près, je suis capable de vous dire quand cet avion va sortir" Oui... à l'heure près, à part qu'il a eu quatre ans de retard! Donc on voyait depuis le départ que c'était un pari technique très compliqué, très dangereux. Et aujourd'hui...

"...malgré le matraquage de tous les élus qui disaient à l'époque qu'il ne fallait remettre en cause ce programme, on savait certainement qu'il était voué à l'échec. Hélas c'est ce qui arrive aujourd'hui". Gérard Onesta conseiller régional EELV

FB Occitanie : c'est la fin de la course au gigantisme, une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'aéronautique, selon vous?

Gérard Onesta : Il faut d'abord se poser la question de pourquoi on prend l'avion parce qu'on ne peut pas à la fois défendre la sauvegarde du climat, promouvoir les énergies renouvelables et considérer que toute la population mondiale a vocation à prendre l'avion matin, midi et soir. L'avion est un très bel objet qui doit être réservé à des trajets longs courriers. Le moyen courrier doit basculer sur le rail. Donc certainement à l'occasion de cet enterrement de ce bel oiseau immense, il faut se poser la question : quels sont les transports nécessaires et soutenables au XXIe siècle?'"