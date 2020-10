Arrêt du chantier de Saint-Pierre-de-Colombier : coup de gueule de la patronne du BTP en Drôme-Ardèche

"On parle de plan de relance, d'emplois et on arrête un chantier comme celui-là ?!", s'insurge ce mercredi matin Cécile Gruat Laforme, la présidente de la fédération du BTP en Drôme-Ardèche, invitée sur France Bleu Drôme-Ardèche. Elle critique l'arrêt des travaux du chantier de basilique géante à Saint-Pierre-de-Colombier, dans le Sud-Ardèche fragilisant, selon elle, le secteur.

"Je suis très en colère et contre cette décision hâtive" - Cécile Gruat Laforme

La présidente de la fédération du BTP en Drôme-Ardèche ne comprend pas l'arrêt des travaux : "On n'aurait pas eu de permis de construire, on aurait des enquêtes qui soient contre, d'accord mais là ce n'est pas le cas". Selon l'État, au contraire, les études environnementales ne sont pas complètes.

Quarante emplois menacés

"Je ne vais pas rentrer dans ce débat, répond-elle. Je sais juste que des entreprises sont sur place et qui ont engagé de l'argent. Une entreprise a engagé 5 millions d'euros je crois. Ce n'est pas rien." Le secteur du BTP reste fragilisé par les deux mois de confinement. "Et on a cette entreprise qui pendant ce temps, n'a pas répondu à des annonces et elle espérait continuer le projet. J'insiste là-dessus alors qu'on parle de plan de relance : cette entreprise risque de licencier quarante personnes suite à l'arrêt du chantier".

Les nouvelles études d'impact environnemental réclamées par la ministre de la Transition écologique la mettent en colère : "Je suis pour l'écologie participative, pour l'écologie constructive mais pour l'écologie punitive". Les études ne seront pas terminées avant juillet 2021.