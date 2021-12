Arrêt du fret ferroviaire et d'une partie du trafic touristique dans le Livradois-Forez

Le Syndicat Mixte Ferroviaire du Livradois Forez et Velay a annoncé l'arrêt du fret et d'une partie du trafic touristique. En cause, la vétusté des lignes qui ne permet plus d'assurer la sécurité des circulations.

Un crève-cœur en période de fêtes de fin d'année. Le Syndicat Mixte Ferroviaire du Livradois Forez et Velay est contraint de stopper son activité de fret au 1er janvier 2022. En cause, la vétusté des infrastructures qui ne permet plus d'assurer la sécurité du trafic. "Nous avons des écartements de rails trop importants liés à l'usure, mais aussi au fait que nous sommes dans des zones encaissées et humides" indique Guillaume Sournac, coordinateur de projet au Syndicat Mixte. Il y a par ailleurs 1.000 tonnes de ballast et 1.250 traverses à restaurer.

La Papetrie de Giroux qui utilisait le fret dans le Livradois compte une cinquantaine d'emplois © Radio France - Thomas Loret

2.000 camions à nouveau sur les routes

Parmi les entreprises concernées, la Papeterie de Giroux, près d'Olliergues, exploitait les 10 km de voies ferrées pour livrer la Celta à Courpières. La papeterie qui emploie 50 salariés va donc devoir se réorganiser sur le plan logistique. "38.000 tonnes de marchandises transportées par an, c'est donc un report de 2.000 camions sur nos routes", poursuit Guillaume Sournac. Ce qui aura un impact économique et écologique pour le territoire du Livradois Forez. Pour reprendre l'activité de Fret, il faut compter environ 1,4 million d'euros de travaux.

Le Syndicat Mixte Ferroviaire du Livradois Forez arrête le trafic touristique entre Craponne-sur-Arzon et La Chaise Dieu © Radio France - Thomas Loret

Fin d'une partie du transport touristique

Une partie du trafic touristique doit aussi être abandonnée pour les mêmes raisons, à la fois la vétusté et le manque de financements. "On doit cesser le transport touristique entre Craponne-sur-Arzon et La Chaise Dieu, car on ne peut pas prendre de risque là non plus", indique Guillaume Sournac. Là encore, il faudrait environ 1 million d'euros pour financer les travaux.

Le Syndicat Mixte Ferroviaire du Livradois Forez et Velay entend désormais se rapprocher de l'État et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour débloquer des financements. Deux pistes sont envisagées : le Plan de Relance et le Contrat de Plan Etat Région.