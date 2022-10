La restriction à 30 litres de carburant prolongée dans les Hautes-Pyrénées malgré du mieux dans les stations

Même si la situation dans les stations-service semble s'améliorer dans les Hautes-Pyrénées, les restrictions s'appliquant à la pompe depuis le mercredi 12 octobre ont été prolongées par décision de la préfecture ce lundi. Pour éviter que l'approvisionnement en carburants, déjà sous tension, ne devienne de plus en plus compliqué, il reste interdit d'acheter plus de 30 litres de carburant par véhicule dans toutes les stations du territoire.

La préfecture des Hautes-Pyrénées reconduit ainsi son arrêté déjà en cours depuis six jours. Les restrictions sont prolongées jusqu'au vendredi 21 octobre. Il sera rééxaminé en fonction de l'évolution de la situation. Pour l'heure, le préfet indique que seules 24% des stations sont en rupture partielle de carburants, et 13% en rupture totale sur le territoire. Vendredi dernier, encore 40% d'entre elles étaient partiellement ou totalement fermées dans le département.

En revanche, les mesures visant à prioriser les véhicules de secours sont levées. La préfecture allège donc le dispositif. "Nous n'avons plus besoin de réserver des stations-services pour les professionnels de santé" explique Jean Salomon, le préfet des Hautes-Pyrénées.

En effet, de la préfecture pris le 12 octobre prévoyait des exceptions pour les professions de secours comme les ambulanciers, les médecins libéraux, les infirmières ou les aides-soignants. Ces corps de métier ne sont pas concernés par les restrictions . La préfecture avait même mis en place un horaire prioritaire sur un créneau de deux heures, pour que ces professionnels puissent se servir avant les autres, et ce dans sept stations du territoire. Ce dispositif est à présent levé.

L'interdiction de remplir des jerricans de carburant court toujours, mais la préfecture là aussi assouplit son arrêté, puisqu'elle exempte certains professionnels : ceux qui ont besoin de bidons de carburants pour leurs chantiers par exemple.