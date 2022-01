"Arrêter les manifestations tous les samedis" : les commerçants du centre-ville de Metz alertent la Préfecture

"Des appels désespérés" de certains commerçants. Voici le contenu d'une lettre envoyée cette semaine à la Préfecture de la Moselle. Signée par la fédération des commerçants de Metz, l'union des métiers de l'hôtellerie de Moselle (Umih 57) et par la chambre de commerce et d'industrie, elle alerte les autorités sur la cohabitation difficile entre les manifestations anti-pass et les commerces. Pas d'incident à signaler, simplement une baisse d'affluence constatée depuis 26 semaines par Christophe Thiriet, président de l'Umih 57, invité de France Bleu Lorraine ce vendredi matin. "On voit bien que le samedi, qui est un jour très important, le chiffre d'affaire réalisé est très différent d'un jour où il n'y a pas de manifestation."

La solution ? Ne plus manifester

Pour sauver les meubles, et les 3 500 emplois concernés, Christophe Thiriet envisage une solution radicale : moins voire ne plus manifester du tout. "Il faut arrêter de faire des manifestations tous les samedis. La liberté, c'est faire ce qui ne nuit pas à autrui. Manifester est un droit mais le droit d'exercer son commerce c'est aussi un droit", justifie-t-il. "Il faut que les manifestants comprennent qu'on ne peut pas régler leur situation, que ce n'est pas nous qui prendrons les décisions."

Il faut trouver les solutions et Christophe Thiriet a quelques idées. "Allonger les fréquences, peut-être 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 4, trouver d'autres itinéraires." Un autre parcours avait déjà été testé en automne dernier, mais la solution n'avait été que peu efficace selon le président de l'Umih 57, puisqu'il bloquait les accès vers le centre-ville. Résultat : les clients se sont une nouvelle fois redirigés vers les centres-commerciaux en périphérie. "On voit bien que la consommation fonctionne puisque nos amis de Muse et Waves fonctionnent."