Arrêtés sur l'ouverture des commerces : plusieurs maires assignés devant le tribunal administratif d'Orléans

Quatre maires du Loir-et-Cher et cinq d'Eure-et-Loir sont assignés par les préfets devant le tribunal administratif d'Orléans, après avoir pris des arrêtés autorisant la réouverture de tous les commerces dans leurs communes. Pas de cas dans le Loiret où le maire de Sully/Loire renonce à son arrêté.

Ce n'est pas une surprise : neuf maires du Centre-Val de Loire qui ont publié des arrêtés municipaux autorisant la réouverture de tous les commerces et ont donc engagé un bras de fer avec l'Etat sont assignés devant le tribunal administratif d'Orléans par les préfets.

Audience devant la justice la semaine prochaine

Il s'agit d'audiences en référé-suspension prévues le 10 novembre pour cinq maires d'Eure-et-Loir (Brou, Chateaudun, Bonneval, Thiron Gardais, Anet) et le 12 novembre quatre maires du Loir-et-Cher (Vendôme, Naveil, Montoire-sur-le-Loir, Troo).

Les préfets demandent la suspension des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires que ces maires ont pris, contestant la décision du gouvernement de ne laisser ouverts que les commerces dits essentiels.

Les maires du Loiret renoncent

Le Loiret n'est pas concerné, à cette heure : le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel a annoncé, mardi, avoir retiré son arrêté autorisant l'ouverture de tous les commerces, sous la menace du préfet. Celui de Sully-sur-Loire indique, à son tour, ce mercredi, à France Bleu Orléans, qu'il jette l'éponge. "Suite au retour négatif par courrier reçu du préfet, j'ai dû annuler mon arrêté pour éviter la verbalisation des commerçants et et la possibilité d'une fermeture administrative de six mois", explique Jean-Luc Riglet.

Rappelons que la préfecture du Loiret avait indiqué lundi soir qu'elle attaquerait immédiatement et systématiquement les maires qui prendraient des arrêtés de ce type, "manifestement illégaux".