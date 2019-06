"Arrêtez de taper sur l'avion", 93 parlementaires prennent la défense des vols intérieurs dans une tribune

Quatre-vingt-treize parlementaires et sénateurs prennent la défense de l'avion ce dimanche, dans une tribune publiée dans le JDD. Pour eux, ce mode de transport est "une nécessité vitale" pour certains territoires "éloignés des métropoles".

Pour ces 93 députés et sénateurs, l'avion est un mode de transport "vital", même lorsqu'il existe le même trajet effectuable en train.

Paris, France

Surtout ne rien changer. Quatre-vingt-treize députés et sénateurs signent une tribune ce dimanche, dans le JDD (article payant), pour demander d'arrêter de "s'attaquer sans discernement" aux vols en avion. Selon eux, l'avion est "une nécessité vitale" et "le seul moyen pour certains de nos territoires de leur éviter un isolement mortifère".

Ces élus écrivent en réaction au mouvement mondial du "flygskam", mouvement né en Suède et qui incite à renoncer à l'avion pour des raisons écologiques. En France, cette "honte de prendre l'avion" s'est traduite par des initiatives de députés de gauche et LREM. Ils ont tenté en vain de faire adopter des mesures visant à taxer le transport aérien.

"Certains de nos territoires sont (...) victimes d'un enclavement qui handicape leur développement. Les lignes aériennes interrégionales, en particulier celles qui les relient à Paris, sont souvent le seul moyen de leur éviter un isolement mortifère, faute de dessertes routières et ferroviaires adaptées à notre époque", écrivent ces élus de gauche, de droite, du centre et de la majorité. Et les élus de citer des villes comme Brest, Chambéry, Limoges, Agen, Tarbes, Brive, Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand.

"Sans remettre en cause l'urgence écologique et la nécessité de ­réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, nous souhaitons mettre en garde contre des solutions démagogiques et ­caricaturales" s'insurgent-ils encore.

La pique vise la proposition soutenue par plusieurs députés, dont Delphine Batho ou François Ruffin d'interdire les vols intérieurs de courte distance et forcer les voyageurs à prendre le train. Cette idée a été proposée dans le cadre des débats sur la future loi Mobilités discutée à l'Assemblée nationale.

Les 93 signataires y répondent en proposant plutôt d'aider le secteur aérien "à adopter une stratégie bas carbone en développant la recherche sur l'hydrogène et le biokérosène".