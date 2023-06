Arrêts maladie de complaisance ? Les médecins mosellans se défendent

Trop d'arrêts maladie de complaisance en France ? "Il y a des gens qui (en) abusent", assurait mardi sur France 2 Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, déplorant cet "argent jeté par les fenêtres" et estimant le gain potentiel à "plusieurs centaines de millions d'euros" par an. La réduction du nombre d'arrêts maladie prescrits figure parmi les pistes évoquées pour réaliser des économies sur le prochain budget de la Sécu.

"C'est complétement scandaleux"

Le coup de semonce n'est pas du goût des médecins généralistes de Moselle, qui se sentent injustement accusés d'être des "fraudeurs." Une vingtaine d'entre eux dans notre département seraient dans le viseur de l'Assurance Maladie selon Hélène Garde-Marty, médecin généraliste à Metz et responsable du syndicat MG France en Moselle et dans le Grand-Est. "Des confrères ont reçu des appels leur disant qu'ils dépassaient le taux et qu'ils allaient être mis sous objectif sous peine de pénalités financières." Un comportement "complétement scandaleux" dénonce Jean-Daniel Gradeler, médecin généraliste à St-Privat-la-Montagne et membre de la Confédération des syndicats médicaux français qui apporte ces chiffres : "Nous étions à 200.000 arrêts en 2019 contre 213.000 en 2022, avec des durées moyennes plus courtes. Je suis désolé, ce n'est pas une explosion."

Covid et métiers pénibles

Pour les deux professionnels, l'augmentation des prescriptions trouve son explication dans la crise du Covid qui a fragilisé de nombreux travailleurs. "J'ai eu quelqu'un récemment qui a complétement craqué parce que le personnel est réduit, les gens qui partent en retraite ne sont pas remplacés, les responsabilités sont plus lourdes…" raconte Hélène Garde-Marty*.* La Moselle, terre d'usines et d'industries est aussi plus exposée. "Il y a des maladies de longue durée, des troubles musculosquelettiques dans des entreprises, où quand vous manipulez 3000 fois un objet de 500 grammes, ce n'est pas la même chose qu'une seule fois…" poursuit Jean-Daniel Gradeler qui insiste également sur la nécessité d'écouter les besoins des patients.

Si cette offensive du gouvernement est aussi mal vécue, c'est également parce qu'elle s'inscrit dans un climat déjà délétère entre les médecins libéraux et les politiques : tarifs des consultation, liberté d'installation, offre de soins... "C'était pas le moment" tonne Jean-Daniel Gradeler, "on se retrouve avec un conflit qui ne va pas inciter les jeunes à s'installer."