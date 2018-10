En 2017, les arrêts maladies ont coûté 10 milliards d'euros soit une hausse de plus de 4 % sur un an.

Le Medef part en guerre contre l'augmentation des arrêts maladie. Le président du syndicat patronal estime qu'ils coûtent trop cher à la sécurité sociale. Dans une interview accordée au Figaro, Geoffroy Roux de Bézieux propose notamment de renforcer les contrôles de l'Assurance maladie.

"Un contrôle systématique après le 4e arrêt prescrit"

Pour éviter les abus, le patron du Medef fait plusieurs propositions. Il suggère ainsi "un contrôle systématique après le 4e arrêt prescrit" et une action ciblée sur les "médecins gros prescripteurs".

Pour éviter le recours à des médecins différents, Geoffroy Roux de Bézieux préconise aussi "un parcours de prescription unique, dans lequel le médecin traitant serait le seul à pouvoir prescrire un arrêt, hors hospitalisation" ainsi qu'un renforcement de l'échange d'informations entre médecine de ville et du travail "pour un meilleur suivi des patients et une meilleure prévention".

Les arrêts maladies ont coûté 10,3 milliards d'euros en 2017

Les dépenses d'indemnités journalières ont enflé de 4,4 % en 2017 pour atteindre les 10,3 milliards d'euros. Des dépenses qui semblent s’accélérer en 2018. C'est d'ailleurs un gros enjeu financier pour le gouvernement qui attend un rapport de trois experts et des propositions pour limiter les dépenses.

Les seniors dans le viseur du Medef

Avec le vieillissement de la population et le recul de l'age de départ à la retraite, les plus de 50 ans ont des arrêts plus fréquents et plus longs. Ces arrêts de plus de 6 mois représentent 44 % des dépenses contre 4% seulement pour les arrêts de moins d'une semaine.