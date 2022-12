Arrivée du Tour de France 2024 : "la meilleure campagne de pub pour Nice"

Les yeux du monde entier rivés sur Nice. En 2024, en raison des Jeux Olympiques, le Tour de France abandonne Paris pour la première fois depuis 1903 et vient prendre un bain de soleil. Un contre-la-montre au départ de Monaco pour une arrivée sur la Promenade des Anglais pour la dernière étape du Tour le 21 juillet.

ⓘ Publicité

Diffusé dans 190 pays dans le monde, le Tour de France c'est la meilleure campagne de publicité possible se félicite Rudy Salles, président de l'office de tourisme de la métropole Nice-Côte d'Azur. "Les images de Nice vont circuler dans le monde entier. 3,5 milliards de téléspectateurs vont voir la Prom' et la métropole."

60 millions d'euros pour le territoire

Au-delà de la visibilité, c'est une aubaine économique poursuit Rudy Salles : "On estime entre 50 et 60 millions d'euros les retombées économiques pour le territoire. C'est considérable. On remplira les hôtels de toute la Côte d'Azur et pas seulement de Nice." Concernant les éventuels travaux, Rudy Salles estime que "si Nice a été choisie, c'est qu'elle en est capable. Il y aura quelques travaux pour l'organisation, mais rien de monumental."