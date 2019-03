Art of Soule crée une espadrille de tradition japonaise

Yoshi Watanabe, importateur et distributeur d'Art of Soule pour le Japon, et Mathieu Labat, co-dirigeant d'Art of Soule, présentent le Minsa

Pays Basque, France

Art of Soule travaille avec le Japon depuis 8 ans. Aujourd'hui, l'entreprise basque exporte quelque 5 000 paires d'espadrilles par an vers le pays du Soleil-Levant, des modèles spécifiques pour ce marché précise Mathieu Labat, codirigeant de la société, "parce que les Japonais aiment les produits exclusifs et ils sont très attentifs à la qualité des tissus et à leur origine" qu'ils exigent généralement "made in France".

De la ceinture de kimono à l'espadrille

Mais ce n'est pas toujours suffisant pour faire face à la concurrence reconnaît Yoshi Watanabe, importateur et distributeur de la marque pour le Japon. D'où cette idée, pour se démarquer sur le marché, de créer une espadrille encore plus originale, avec du tissu d'Okinawa : le Minsa. Un tissu traditionnel, tissé à la main, destiné à fabriquer des ceintures de kimono, et qui est protégé par l'équivalent d'une AOC. Art of Soule a donc dû obtenir une autorisation du ministère de la culture japonais pour l'utiliser. Autorisation délivrée, prototypes élaborés, tout cela a pris près d'un an.

Un tissu qui symbolise l'amitié

Sur le Minsa se trouve "un motif particulier", fait remarquer Mathieu Labat, "des symboles signifiant "amitié éternelle", ce qui traduit bien les liens que nous avons tissés avec nos partenaires japonais depuis 2011. Il n'y a pas de considération économique. Une ceinture en Minsa de 3 à 4 mètres coûte 400 € au Japon. Sachant qu'il faut un mètre de tissu pour faire une paire d'espadrilles... Le coût de revient est important, mais on ne fera pas de marge réelle : une paire sera vendue autour de 150€" promet-il. Il n'empêche que la symbolique est forte, ce couplage de traditions devrait séduire la clientèle japonaise.

Les motifs sur le Minsa symbolisent le 4 et le 5 en japonais, qui par jeu de mots phonétique signifient "amitié éternelle". © Radio France - Valérie Menut

Mathieu Labat détaille les spécificités du Minsa

Ces 100 paires d'espadrilles en tissu d'Okinawa seront confectionnées dans les ateliers de Mauléon la semaine prochaine. Elles seront commercialisées début avril (80 paires au Japon, 20 à Biarritz).