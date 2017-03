Artannes-sur-Indre : la restauration de l'église Saint-Maurice est lancée

La bâtisse date du 11e siècle et elle est inscrite comme Monument historique. Depuis quelques années, l'église se dégrade, et elle a besoin de gros de travaux de rénovation. Une première tranche des travaux va débuter dans en avril, le coût est estimé à 144 000 euros.

ll y a de nombreuses fissures au niveau du clocher, et des faiblesses sur la charpente. Pour éviter qu'il s'effondre, on ne sonne plus les cloches depuis quelque temps.

Regardez les fissures sur ce mur © Radio France - Morad Djabari

La restauration est financée par la mairie et la direction régionale des affaires culturel à hauteur de 144 000 euros. C'est un coût très élevé pour une petite commune.

Voici la nef de l'église Saint-Maurice © Radio France - Djabari Morad

L'association des amis du patrimoine Artannais lance un appel aux dons. Afin d'alléger la prise en charge financière de la mairie.

La commune avance 90 000 euros et la direction régional des affaires culturel 20 % c'est-à-dire entre 20 000 et 25 000 euros. Nous, grâce à un appel aux dons et diverses manifestations que l'on va organiser, on voudrait récolter 25 000 euros. On est une cinquantaine de bénévoles, grâce à une souscription par internet mais aussi par des manifestations comme lors des journées du patrimoine on espère aider notre commune pour restaurer l'église. Catherine Young, présidente de l'association.

La restauration de cette église est fondamentale pour Jean-Pierre Dechelle, le président départemental de la fondation du patrimoine.

Cette restauration fait partie de notre patrimoine de proximité, l'église c'est un endroit de vie, c'est un lieu très important dans un village. C'est une richesse que nous devons continuer à faire vivre et transmettre aux générations futures.

Cette rénovation permettra aussi de protéger des fresques murales du XiVe siècle.

Ces fresques datent du XIV siècle © Radio France - Morad Djabari

Pour envoyer vos dons, rendez-vous sur le site internet : pour envoyer vos dons, rendez-vous sur le site internet : www.fondation-patrimoine.org/49055 ou par courrier à l'adresse de la fondation du patrimoine Centre-Ouest.