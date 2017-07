Artenay: la plus grande plate-forme logistique de France prend forme

Après seulement cinq mois de travaux, l'immense plate-forme logistique de Poupry-Artenay prend forme. Un bâtiment de 131.600m2 qui permettra à Carrefour de stocker ses produits avant de les dispatcher dans ses hypermarchés de la moitié nord de la France. 500 personnes y travailleront.

Vous ne pouvez pas le rater si vous passez sur l'A10, au niveau d'Artenay. Un immense entrepôt longeant l'autoroute et qui sort de terre depuis le début de l'année. Tout simplement le plus grand bâtiment logistique de France. 131.600 mètres carrés d'entrepôt, 6.000 de bureaux. Après cinq mois de travaux, la charpente et la majeure partie du dallage ont été posées.

Des cellules comme celle-ci, il y en a 23, collées les unes aux autres (6.000m2 chacune) © Radio France - Jeremy Marillier

Le dallage est posé dans 18 des 23 cellules © Radio France - Jeremy Marillier

Une surface de stockage de 131.600m2, l'équivalent de 18 terrains de football collés les uns aux autres © Radio France - Jeremy Marillier

Dans chaque cellule, les palettes pourront être stockées sur une hauteur de 12 mêtres © Radio France - Jeremy Marillier

500 emplois, premières palettes en octobre

A partir du mois d'octobre, Carrefour devrait pouvoir y entreposer ses premières palettes. Des produits non-alimentaires, répartis ensuite dans la moitié nord de la France (un autre entrepôt de ce type s'occupe de la moitié sud, près d'Avignon). Avec ces deux entrepôts, Carrefour décide de centraliser ses activités logistiques. Celui de Poupry-Artenay regroupera par exemple les activités des entrepôts de Saran et d'Ingré. L'activité devrait y atteindre sa vitesse de croisière au printemps 2018 (500 emplois, dont 150 créations). Carrefour a investi pas moins de 160 millions d'euros dans ce projet.