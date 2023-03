Artisanat : "Chaque journée est différente" se réjouissent deux cordonniers à Laval

Journée spéciale artisanat sur France Bleu Mayenne. Bouchers, boulangers, ébénistes, peintres en bâtiment, tailleurs de pierre... la liste des métiers de l'artisanat est longue. Karl Rousseau est cordonnier depuis 2007. Un métier qu'il a découvert par hasard après avoir travaillé dans une usine à programmer des robots de soudure.

"Mon responsable n'en pouvait plus du métier donc il est parti, explique l'artisan de 43 ans, installé dans la galerie commerciale du Leclerc de la zone des Bozées à Laval, il a cherché un commerce et il a trouvé une cordonnerie qui était à vendre. Je suis parti avec lui et puis je l'ai suivi."

Son employé Guillaume a lui aussi effectué une reconversion il y a cinq ans. "Je savais que j'étais manuel, le contact avec les gens, j'adore ça. Je me suis dit c'est pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les chaussures sont différentes. Donc à chaque fois, on fait un boulot différent. En plus de ça, nous, on fait les clés, des gravures, des plaques d'immatriculation, la maroquinerie aussi. Chaque jour est différent. C'est intéressant."

Cette diversification des activités est essentielle aujourd'hui pour les cordonniers. "Avant, il y a dix ou quinze ans, c'était plus les chaussures, la cordonnerie qui marchaient, relate Karl Rousseau, heureusement, il y a les clés maintenant qui sont là et on fait tout ce qui est badges d'immeuble, tout ce qui est télécommandes de portail, garage aussi qui marchent bien, même tout ce qui est accessoires maroquinerie, tout ce qui est produits en entretien, c'est un mélange de tout qui fait que ça fonctionne."

Lorsqu'il a commencé, certains disaient à Karl Rousseau que le métier de cordonnier n'avait plus d'avenir. 16 ans plus tard, il y a toujours de la demande.