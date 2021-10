Artisanat : "Fiers d'être artisans" perd la Chambre des métiers de l'Isère

Du premier au quatorze octobre avaient lieu les élections aux Chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) de France. Au terme d'un scrutin qui n'a mobilisé qu'environ 4% des professionnels en Isère, la liste U2P "La voix des artisans", union des organisations CAPEB, CGAD, CNAMS et CNATP*, remporte la majorité au détriment de "Fiers d'être artisans", menée par la FFB et la CPME**. Le prochain président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère sera donc Christian Rostaing. Pierre Patroncini, qui avait accepté de prendre la tête de liste "Fiers d'être artisans" à la suite du décès brutal du président sortant Philippe Tiersen en avril dernier reste néanmoins délégué à la Chambre régionale.

L'Isère partage la tendance nationale mais pas la tendance régionale

La victoire, dans un mouchoir, de U2P en Isère reflète la tendance générale de ces élections en France où les listes U2P "La voix des artisans" remportent 9 régions sur 12. A contrario "Fiers d'être artisans" reste majoritaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Ses listes ont gagné les scrutins dans l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône, soit dans 7 départements sur 12. Vincent Gaud, élu de l'Ain, devrait succéder le 4 novembre prochain à Serge Vidal.

Vincent Gaud, tête de liste régionale "Fiers d'être artisans" - Fiers d'être artisans

* CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. CGAD, Confédération générale de l'alimentation en détail. CNAMS, Confédération nationale de l'artisanat des métiers de service et de fabrication. CNATP, Artisans des Travaux Publics et du Paysage.

** FFB, Fédération française du bâtiment. CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Auxquelles s'ajoutent les organisations suivantes : CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. CNEC, Conseil national des entreprises de coiffure. FEP, Fédération des entreprises de propreté et services associés. UMIH, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. FFIE, Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique.