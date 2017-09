Les petites entreprises du bâtiment de l'Yonne dénoncent la nouvelle concurrence des auto-entrepreneurs

Edouard Philippe a présenté le plan du gouvernement en faveur des travailleurs indépendants.Notamment la disparition progressive en 2 ans du Régime social des indépendants à partir de janvier. Il a confirmé le doublement des plafonds de revenus pour bénéficier du statut d'auto entrepreneur.

Le plafond passera donc de 33.100 euros pour les prestations de services à plus de 66 000 euros.Pour Jean Pierre Richard président de la confédération des petites entreprises du bâtiment dans l'Yonne , cette mesure en faveur des entrepreneurs ne va faire qu'accentuer la concurrence déloyale qu'il dénonçait déjà: "Je connais nombre de petits artisans pour qui 66 000 euros, c'est leur chiffre d'affaire avec un salarié. Les micro entreprises ne créeront pas d'emploi. On va se retrouver avec des gens qui vont créer une entreprise sans connaître les bases du métier et qui vont venir massacrer le marché"

En revanche pour Rick c'est une très bonne nouvelle. Il a créé son auto entreprise multi-service en 2014 à Auxerre. Auparavant il devait faire attention de ne pas dépasser le plafond des 33 000 euros.Désormais il va pouvoir accepter tout les petits travaux qu'on lui propose: "J'ai déclaré 27 000 euros en 2016. En 2017, il fallait que je fasse attention de ne pas dépasser le plafond, prendre moins de chantier ou me faire payer en chèques emploi service qui ne rentrent pas dans le chiffre d'affaire. Avec 66 000 euros de plafond, je peux prendre tout ce qu'on me propose. Je vais pouvoir gagner plus."

Depuis 3 ans cet ancien agriculteur répond à toutes sortes de demande pour effectuer des petits travaux . Monter des meubles tondre la pelouse, changer un robinet .

Avec cette mesure favorable aux auto-entrepreneurs certain patrons de très petites entreprises pourraient , pourquoi pas, être tentés de changer de statut. Un rappel, le régime d'auto entreprise, créé en 2009, permet à des salariés, demandeurs d'emploi, retraités ou étudiants de lancer une activité avec des démarches simplifiées et un régime fiscal avantageux.

