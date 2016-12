Artouste : il va encore falloir attendre avant de rouvrir la station

Il va encore falloir attendre pour accéder à la station d'Artouste (Pyrénées-Atlantiques). La toute nouvelle télécabine qui donne accès au domaine skiable est toujours en réparation. Des techniciens travaillaient depuis lundi midi, mais il y a encore des tests à faire.

La réouverture d'Artouste, c'est toujours pas pour ce mercredi et il y a encore un peu de boulot. En tout cas, ça avance et au bout d'une journée et demi, les techniciens de Poma, le constructeur de remontées mécaniques, ont a priori réussi à régler ce fameux problème de poulies défectueuses et de cadencement. Le cadencement c'est ce qui permet aux cabines de ralentir à l'arrivée dans la gare, d'accélérer pour repartir et donc laisser le temps aux passagers de grimper à bord.

Mais il faut donc encore peut-être changer des pièces, faire des réglages et puis effectuer des tests. Ce mercredi matin, la télécabine doit être mise en route avec 10 cabines en circulation, puis la quasi-totalité -une quarantaine environ- cet après-midi.

Quant à la réouverture, peut-être en fin de semaine, le maire de Laruns n'avance plus de date. Robert Casadebaig avoue, un peu désolé : "Je suis comme Saint-Thomas... maintenant, je ne crois que ce que je vois".