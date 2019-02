Artouste : le divorce à l'amiable entre Laruns et Altiservice

Laruns, France

Laruns et Altiservice divorce avec consentement mutuel serait on tenté de dire. Un accord à l'amiable est survenu entre la ville de la commune et la filiale d'Engie. Le conseil municipal de Laruns a décidé de résilier la délégation de service public accordée pour la station de ski, et prend la place d'Altiservice pour la gestion du petit train, qui appartient à la SHEM. Une décision qui va prendre effet dès le 1er avril de cette année. Le contrat passé avec la société en 2005 courait jusqu'en 2023. La ville va donc assurer elle-même l'exploitation de la station et aussi celle du petit train. Pour se désengager. Laruns va verser une indemnité d'un million 700 mille euros à Altiservice.

"Un accord gagnant/gagnant

C'est comme un traité de paix, une armistice. Personne n'avait intérêt à poursuivre ce bras de fer judiciaire, qui était engagé devant le tribunal administratif. Altiservice pour sa réputation. Laruns pour son porte monnaie. Ça va quand même lui coûter 1 million 700 mille euros, payable en deux fois : 900 mille en septembre et 800 mille fin 2020, pour solde de tout compte. Donc des avril, le domaine skiable devient une régie municipale. Et la SHEM confie à Laruns l'exploitation du petit train.

Un rapporchement avec Gourette et Formigal?

Robert Casadebaig prévient : "la quantité de travail est considérable". Mais pour lui, "Artouste est un bijou entre Gourette et Formigal". Une réflexion est engagée entre toutes les parties de ces trois entités pour envisager "quelque chose". On ne sait pas encore quoi exactement, mais le maire de Laruns le dit sur France Bleu Béarn. "Il n'y a pas de tabou. Il n'y a plus de Tabou."

Robert Casadebaig le maire de Laruns Copier

Dans la salle du conseil municipal, les professionnels d'Artouste ont assisté à ce vote. Pour eux, c'est une bonne nouvelle. Ils ont le sentiment d'être lâchés depuis longtemps par Altiservice.