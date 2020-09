Arzon (Morbihan) : Naviwatt, la propulsion électrique des bateaux, c'est dans l'air du temps.

A Arzon, dans le Morbihan, Naviwatt conçoit et produit des bateaux à propulsion électrique. Ses clients sont principalement des entreprises et des collectivités qui recherchent des embarcations pour des eaux calmes : des lacs ou des ports.

Naviwatt vivrait presque un peu cachée dans un bâtiment situé dans une zone qui abrite plusieurs chantiers navals. Nous sommes à 2 pas du port du Crouesty. Mais Naviwatt c'est déjà un nom dans son domaine d'activité. Naviwatt, ce sont 7 salariés et des bateaux : des semi rigides et des bateaux à passagers. "L'entreprise, explique Valentin Blanchard, son responsable commercial, est à la fois architecte naval, assembleur et installateur et réalise toute l'ingénierie électrique". Car le moteur de la société, c'est la propulsion électrique.

Ses clients sont à une très, très grande majorité des entreprises et des collectivités. Des clients qui sont prêts à payer un bateau 2 fois plus cher qu'un bateau avec moteur thermique. Mais qui voient la rentabilité à plus ou moins long terme : pas ou peu d'entretien mécanique et surtout plus de carburant à payer. "En 6 ans, un client rentre dans ses frais", ajoute Valentin Blanchard.

Le dernier né de la flotte Naviwatt : un bateau de transports de personnes de 9 mètres, équipé de panneaux solaires © Radio France - François Rivaud

Le dernier né chez Naviwatt s'appelle "Wepro900". Il a été commandé par un "grand industriel naval basé à Toulon". Il va transporter du personnel sur une centaine de mètres à longueur de journée. Mais il va rendre un fier service à l'industriel en question qui va ainsi épargner une marche de 20 minutes et des contrôles de sécurité à ses salariés. Le bateau est équipé de 2 grosses batteries et de 16 panneaux solaires.

La propulsion électrique : un défi environnemental pour de nombreuses collectivités ou industriels © Radio France - François Rivaud

Naviwatt construit des bateaux qui naviguent en eaux calmes : des lacs, des rivières ou des ports. Ses clients sont très différents : le Yacht Club de Monaco, le port de la Ciotat, Greenpeace, la communauté de communes du lac d'Aiguebelette... Le confinement lié à la pandémie a considérablement ralenti l'activité de l'entreprise, mais l'été et la rentrée ont montré des signes encourageants de reprise et les demandes de renseignements se multiplient.